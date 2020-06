SuperEnalotto mette in palio un jackpot record

SuperEnalotto con montepremi in salita per l’estrazione di martedì 23 giugno: in palio il Jackpot più alto al mondo con ben 53,9 milioni di euro.

Un sogno, in questo momento di ripartenza del Paese, che può essere realizzato per tutti, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, in ricevitoria e online. La corsa al Jackpot è partita lo scorso 28 gennaio in Liguria, quando con soli 3 euro, è stato vinto il primo premio da oltre 67 milioni di euro.

Giocare a SuperEnalotto, il popolare gioco di Sisal, è semplicissimo: basta scegliere 6 numeri, compresi tra 1 e 90 per tentare la fortuna in ricevitoria, online e attraverso la App ufficiale.

Chi sceglie di giocare tramite la App, può usare la divertente funzione "shake", che con un solo gesto, compila la schedina con numeri casuali.