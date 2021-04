SuperEnalotto, oltre 58mila euro in cerca del vincitore

Mancano solo 15 giorni per riscuotere una vincita da oltre 58mila euro a SuperEnalotto e secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, il vincitore di Bariano (Bergamo) che ha giocato online su Sisal.it non si è ancora presentato per la riscossione della vincita di 58.858,76 euro realizzata nel concorso n.13 di sabato 30 gennaio 2021.

La giocata, di importo pari a 1 euro, è stata effettuata venerdì sera 29 gennaio intorno alle ore 18 utilizzando il sito Sisal.it. È un piccolo indizio per cercare di ricordare e non perdere l’occasione di riscuotere un premio che potrebbe contribuire a far pensare un po’ più serenamente al futuro al fortunato non sa di aver vinto o, almeno, non si è ancora presentato per la riscossione.

Per aiutarlo a ricordare meglio, ecco i numeri della sestina vincente - 27, 35, 42, 48, 56, 65 Jolly 44, Superstar 81 - che magari ha scelto a caso o forse sono date importanti nella vita del vincitore, ma questo solo lui - o lei - può saperlo. In tutti i casi ha ancora solo 15 giorni per riscuotere il premio.

E per farlo dovrà recarsi in uno degli uffici premi di Sisal nelle sedi di Milano in via A. Tocqueville 13 o di Roma in viale Sacco e Vanzetti,portando con sé anche il documento d'identità in corso di validità; codice fiscale; stampa dettaglio della giocata vincente. I termini per la riscossione della vincita – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale – scadranno il prossimo venerdì 30 aprile 2021.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.