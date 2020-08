Tachipirina e bottiglia d'acqua ghiacciata. Ecco come ingannano i termoscanner

Tachipirina e una bottiglietta di acqua ghiacciata sulla fronte: ecco come si eludono (con l'inganno) i controlli per il Covid ai varchi di aeroporti e traghetti. A disvelare la magagna è stata una ragazza milanese che, di rientro da una vacanza in Sardegna con la febbre, ha ben pensato di provare un pericoloso espediente per tornarse a casa indisturbata.

Non c'è limite alla fantasia ma, soprattutto, all'imbroglio in tempi di pandemia. A raccontare l'avventura della impavida venticiquenne è stata Selvaggia Lucarelli che, successivamente, non ha mancato di bacchettare la giovane sui social per la condotta pericolosa. Stando a quanto racconta la giornalista e opinionista di TPI , la ragazza - ''C.'' è l'iniziale del suo nome - poco prima del rientro fissato il 25 agosto (aveva acquistato un biglietto della Grimaldi Lines), avrebbe scoperto di aver febbre oltre 37,5. Temendo di aver contratto il Covid, e non potendo rinunciare al biglietto, riferisce in chat ad alcuni amici che l'indomani sarebbe comunque partita . “ Tachipirina e bottiglia d’acqua gelata sulla fronte poco prima di farmi misurare la febbre ”, spiega come aggirare i controlli ai varchi. A quel punto, prima di partire, carica una storia su Instagram. C’è lei in pigiama, a letto: “ Ultimo giorno in Sardegna…forse ”. Poco dopo, pubblica un'altra serie di stories in conferma di essere riuscita ad imbarcarsi " Ce l'ho fatta '', scrive in didascalia allo scatto che la ritrae a bordo del traghetto.