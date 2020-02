Tappezza la città di volantini per trovare la gatta: ora rischia maxi-multa

Ha cercato la gatta ovunque, per giorni. Poi ha deciso di tappezzare la città di volantini per ritrovarla. Dopo qualche settimana il micio è tornato a casa, ma la donna residente a Sacile (Podenone) ora rischia una maxi-multa.

" Pippa mi è stata portata da mia sorella che per motivi di lavoro si trova a Dubai, dove i gatti vengono spesso eliminati senza troppi complimenti - ha spiegato la donna al Gazzettino - . Le avevo trovato una bella sistemazione da una signora americana. Purtroppo, durante dei lavori di manutenzione nel suo appartamento, qualcuno ha lasciato aperta la porta e Pippa ne ha approfittato per farsi un giro, salvo poi non fare più rientro a casa ". Dopo aver smarrito la gatta, la donna ha pensato di pubblicare avvisi sui social e ha anche affisso numerosi volantini in città. Foglietti con la foto della sua gattina e la richiesta di aiuto ai concittadini sono stati posti su portoni, cestini dei rifiuti, cassette delle lettere. " Eravamo dispiaciutissime. Così h o cominciato a postare avvisi e foto su Facebook sperando che qualcuno potesse segnalarmi dove cercarla - ha continuato -. Ho anche affisso degli avvisi dove era scomparsa. Ero preoccupatissima e temevo per le sorti della gatta, ma anche per il rischio di incidenti. Per una dozzina di giorni le ricerche sono state vane, poi grazie proprio ai volantini che diversi sacilesi avevano notato, sono stata contattata da una signora che mi suggeriva di cercarla in via Mazzini, dove aveva notato un gatto identico a quello della foto sul volantino ".