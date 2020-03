I delfini si avvicinano alla costa: così "consolano" i cittadini

È un video che sta facendo il giro del web e sta riuscendo a strappare un sorriso nei giorni più bui della pandemia causata dalla diffusione del Coronavirus. A Taranto alcuni delfini si sono avvicinati alla costa quasi a "consolare" gli esseri umani. Almeno così piace pensare. Ricordiamo che nel capoluogo pugliese il sindaco, Rinaldo Melucci, con un'ordinanza emessa in virtù del decreto del presidente del consiglio dell'11 marzo scorso, ha vietato l'accesso alle spiagge, agli arenili e alle scogliere, ma questo non ha vietato ai delfini di avvicinarsi alla costa.

Il regalo arriva proprio dal mare e distrae i tarantini dalla preoccupazione del momento, come si vede nel video. Uno spettacolo che ha lasciato tutti senza parole e sembra il miracolo della natura che corre in soccorso.

Nel golfo Taranto è presente una vera e propria colonia di delfini tant'è che il simbolo della città è proprio quello del cetaceo. Secondo la mitologia greca la città sarebbe stata fondata da Taras, figlio di Poseidone e della ninfa Satyria, dopo l'apparizione di un delfino, segno che avrebbe interpretato di buon auspicio e di incoraggiamento per fondare una città. Stando, invece, allo storico Eusebio di Cesarea, nel 706 a.C. a fondare la città sarebbe stato Falanto che, durante il suo viaggio verso l'Italia, sarebbe stato salvato da un delfino dopo aver fatto naufragio. Insomma, il collegamento della città con questi cetacei ha origini antiche.

Il golfo di Taranto, in realtà, copre un'area di circa 14mila chilometri ed è il tratto di mare che bagna tre regioni del Sud Italia: Puglia, Basilicata e Calabria. Va da Santa Maria di Leuca (in provincia di Lecce) a Punta Alice (in provincia di Crotone) ed è lunga 60 miglia, come si legge sul sito di "Jonian Dolphin Conservation", un'associazione di ricerca scientifica che studia i cetacei e che realizza iniziative per la tutela di questi animali. Biologi, guide naturalistiche, ed esperti fanno parte di un team sempre al lavoro, anche in questi giorni. Tutte le attività di ricerca vengono svolte in stretta collaborazione con il dipartimento di "Biologia" dell'Università degli studi di Bari dal 2009 per la raccolta dei dati, la loro elaborazione e la pubblicazione degli stessi.