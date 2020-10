"Ora toglietevi la mascherina" Ma c'è la foto choc: cala il gelo

Si è tenuta anche a Taranto, ieri sera a partire dalle ore 21, la manifestazione anti-lockdown contro l'ultimo decreto del Governo di Giuseppe Conte. I cittadini si sono riuniti nella piazza centrale della città, piazza Immacolata, per poi proseguire verso il palazzo del Municipio. Come sappiamo, nell'ultimo dpcm ristoranti, pub e bar sono chiusi al pubblico a partire dalle ore 18 e poi sono concesse solo le consegne a domicilio. Chiusi, per ora fino al 24 novembre prossimo, anche le palestre ed i centri sportivi. Ma i titolari e i dipendenti di queste attività non ci stanno a queste nuove regole e anche nel capoluogo pugliese hanno deciso di scendere per strada a protestare.

Sul palco tante le voci che si sono alternate e il grido di protesta del pubblico era solo uno: "libertà". Al microfono, inaspettatamente tra ristoratori e istruttori di fitness, anche un medico e ricercatore, Pasquale Bacco, in tour in tutte le piazze italiane con l'associazione "L'Eretico" fondata insieme al virologo Giulio Tarro e il magistrato antimafia Angelo Giorgianni. Bacco dall'inizio di questa epidemia è una voce fuori dal coro e lo è stato anche ieri a Taranto.

Le sue parole hanno creato molto scalpore anche tra gli stessi manifestanti. " Ci fanno tenere la mascherina che non serve a niente, ma se avessimo più dignità dovremmo buttarla. " ha dichiarato il medico legale che ha continuato rivolgendosi anche alle forze dell'ordine. " Anche vostra è la colpa perché non dovete fare le sanzioni, non è giusto e vi potete rifiutare " e, rivolto alla folla, il ricercatore ha detto: " Non ci credete quando vi dicono che sono costretti ".

Bacco ha poi concluso il suo discorso " con un messaggio di speranza ". Ha ricordato che " il virus si cura a casa " e invitato tutti a togliere le mascherine ad " abbracciarsi, fare l'amore e vivere perché solo questo è l'unico modo per uscirne ".

Ad aspettare il medico sotto il palco, però, un cittadino che con rabbia, come vedete nel video, si è avvicinato con la foto di un suo amico morto per Covid a soli 59 anni e " senza patologie ".