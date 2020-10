Ultime follie dei grillini "Adesso i contraccettivi per branchi di cinghiali"

Non si fa in tempo a distrarsi un attimo per il virus, che i grillini saltano fuori con pregiatissime perle di saggezza. Le ultime chicche degne di nota? ''Tassare gli assorbenti femminili e somministrare pillole contraccettive ai cinghiali'' , proprio così. Dunque, mentre l'Italia - e il mondo intero - cerca di arginare il Covid, mentre la sanità si sgretola e il disagio sociale monta nelle piazze, i pentestellati pensano a risolvere i problemi seri del Paese, quelli che rendono insonni le notti delle decine di imprenditori alle prese col ''semi-lockdown''. Del resto, Di Maio lo ha sempre detto: ''prima di tutto i temi e non le poltrone''.

Sono lontani i tempi del V-day, della propaganda dood to door e degli assalti a Palazzo Montecitorio, ma la voglia di fare politica (o disfare, dipende dai punti di vista) non è mai cambiata. E di certo non sarà una pandemia, adesso, a minare il temperamento garibaldino e lo spirito innovatore dei grillini. Sabato scorso, ad esempio, gli iscritti romani al Movimento si sono riuniti in videoconferenza per discutere in materia di ''provvedimenti urgenti'': tampax e contraccettivi. Così, mentre a Palazzo Chigi era in corso un vertice di emergenza - l'indomani Conte avrebbe firmato un altro Dpcm - Di Battista, Taverna & Co si scervellavano su ungulati e sanitary napkins. Perché va bene parlare di terapie intensive e tamponi, ma la controversa questione della green economy non deve essere ignorata, mai, neanche dinanzi alla prospettiva di un disastro sanitario.

Tra le varie ''perline'', così come le definisce Salvatore Dama in un articolo pubblicato sull'edizione odierna di Libero Quotidiano, ne sono venute fuori un paio niente male. La prima riguarda l'utilizzo degli assorbenti: ''inquinano troppo'' , meglio le coppette. Poi, ciliegina sulla torta: preservativi ai cinghiali. Sì, avete capito bene. Ovviamente, non si tratta del classico condom in lattice ma di pillole contraccettive utili a contrastare il fenomeno dilagante della riproduzione seriale di ungulati. D'altra parte, si sa, l'ardore sessuale delle scrofe rappresenta una minaccia quotidiana alla nostra incolumità, è un cruccio costante, altro che Covid. Nulla di cui sorprendersi. Dopotutto, non è la prima volta che i grillini si fanno carico delle incombenze che gli altri ignorano. Basti pensare a quando il signor Francesco Flora suggerì di detassare le spese sostenute per i banchetti nunziali al fine di incentivare i matrimoni. Oppure, alla proposta di imporre un tributo ''punitivo'' a tutti gli elettori che non si presentassero alle urne per votare. Insomma, l'intraprendenza politica dei pentastellati regala sempre grandi gioie e soddisfazioni.