Covid, il bollettino di oggi: tasso di positività al 15%

I nuovi contagi sono 18.020 su 121.275 tamponi effettuati, contro i 20.331 rilevati ieri, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.220.36 casi. Si sono registrati 414 morti nelle ulrime 24 ore, ieri 548 cifra che fa salire il totale a oltre 77mila (77.291). Ci sono 117 ricoverati in più nei reparti ordinari e 16 persone in più in terapia intensiva. Il rapporto positivi-tamponi sale al 14,8%, oltre tre punti in più di mercoledì quando era all'11,3%.

LOMBARDIA

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 2.799 di cui 98 'debolmente positivì, a fronte di 20.331 tamponi effettuati per un rapporto del 13,7%. Si registrano 34 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 1.214 e le persone in terapia intensiva sono 473; 2 in più di ieri. Sono 3.363 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 61 in meno di ieri. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 4.979.745 tamponi. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 753 di cui 248 a Milano città; Bergamo 121; Brescia 455; Como 288; Cremona 67; Lecco 78; Lodi 19; Mantova 125; Monza e Brianza 159; Pavia 103; Sondrio 17; Varese 566.

VALLE D'AOSTA

Nelle ultime 24 ore, in Valle d'Aosta, sono stati registrati 27 nuovi casi positivi al Covid.Il totale è ora di 434 casi positivi e di questi 57 persone sono ricoverate in ospedale ed 1 in terapia intensiva. Stabile a 388 il numero dei decessi.

LIGURIA

Sono 196 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 1.642 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Crescono i ricoveri: sono 773, di cui 62 in terapia intensiva, ovvero 5 in più di ieri. Oggi i deceduti sono 16. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.528, 128 in meno. Sul fronte dei vaccini, sul totale delle 28.595 dosi consegnate, ne sono state somministrati 13.275, pari al 46.4%.

PROVINCIA DI TRENTO

Ancora 5 persone decedute per coronavirus in Trentino. Lo dice il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che oggi riporta 72 nuovi casi positivi su 2.529 tamponi molecolari e 107 su 612 tamponi rapidi antigenici. Sono 98 inoltre le conferme da molecolare dei positivi identificati come tali nei giorni scorsi dai test rapidi. I decessi, quattro dei quali avvenuti in ospedale, si riferiscono a 3 uomini e di 2 donne di età compresa fra 72 e 91 anni. I bambini o ragazzi in età scolare risultati positivi nelle ultime ore sono 11. Gli ultra settantenni invece sono molti di più (40 oggi), dato che continua a preoccupare, così come l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva: 47 oggi, su un totale di 408 ricoverati per covid-19. Ieri si sono registrati 23 nuovi ricoveri a fronte di 15 dimissioni. Continuano ad aumentare fortunatamente anche le guarigioni (+248).

PROVINCIA DI BOLZANO

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.832 tamponi PCR e registrato 263 nuovi casi positivi. Inoltre a fronte di 3.853 test antigenici, sono state riscontrati altri 80 casi positivi. Si è verificato un nuovo decesso, che porta il numero complessivo delle persone decedute per covid in Alto Adige a 763. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri attualmente sono 190, più altri 150 ricoverati nelle strutture private convenzionate. 14 persone si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes, mentre sono 23 i casi di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Attualmente in isolamento domiciliare si trovano 8.868 persone. L'azienda sanitaria informa inoltre che dei 1437 collaboratori dell'Azienda sanitaria positivi al test, 1064 sono guariti. Inoltre dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 29 su 41 riscontrati positivi sono guariti.

VENETO

Il Veneto registra 3.596 nuovi contagi Covid e 43 vittime nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato complessivo degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 277.331, quello dei decessi a 7.157.

La pressione sugli ospedali resta alta. I pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 2.978 (-1), mentre sale il numero dei malati nelle terapie intensive, 389 (+15).

EMILIA - ROMAGNA

Rimbalzo dei contagi giornalieri in Emilia-Romagna, aumento anche dei ricoveri e altri 64 morti con Covid-19. Secondo i dati del bollettino quotidiano della Regione, su poco più di 9.600 tamponi delle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 2.228, età media 45 anni, di cui 998 asintomatici da screening e contact tracing. In 24 ore effettuati anche più di 7.900 tamponi rapidi. Quanto alle province Bologna fa registrare 397 contagi più 103 del comprensorio di Imola, a Modena se ne sono registrati 420 e a Reggio Emilia 316. Quanto ai ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono 240 (4 in più), e 2.701 negli altri reparti Covid (+36). Le persone complessivamente guarite, sono 3.348 in più rispetto a ieri. I casi attivi sono 56.885 (1.184 in meno). Prosegue la campagna vaccinale, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Rsa col conteggio aggiornato in tempo reale sul portale della Regione. Alle 16.20 erano state vaccinate 38.621 persone, di cui 6.556 oggi.

TOSCANA

In Toscana sono 123.498 i casi di positività al Coronavirus, 667 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 110.191 (89,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.937.498, 8.377 in più rispetto a ieri, di cui l'8% positivo. Sono invece 3.002 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 22,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.085 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.500, +0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 973 (12 in più rispetto a ieri), di cui 146 in terapia intensiva (stabili). Si registrano, oggi, 18 nuovi decessi: 11 uomini e 7 donne, con un'età media di 82,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana. L'età mediana dei 667 casi odierni è di 49 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 13% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Sono stati 64 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 30.139 totali. Lo riporta il sito della Regione. Registrati anche 74 guariti, 25.432, e altri tre morti, 646, con gli attualmente positivi ora 4.061, 13 in meno di ieri.

I tamponi analizzati sono stati 430, 518.690, con un tasso di positività in rialzo, al 14,8 per cento, come solitamente accade dopo un giorno festivo. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con 321 ricoverati, uno in meno, 44 (ieri 45) in terapia intensiva.

LAZIO

"Oggi nel Lazio, su oltre 12mila tamponi, si registrano 1.779 casi positivi, 43 decessi e 1.579 guariti. Diminuiscono i casi che tornano sotto quota 2mila, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%". È quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio d'Amato. A Roma i nuovi casi sono 733.

MARCHE

Sono 346 i contagi rilevati dal servizio sanità della Regione Marche nelle ultime 24 ore. Sono stati testati 3.009 tamponi: 2.188 nel percorso nuove diagnosi (972 tamponi molecolari e 1.216 Nello screening con percorso antigenico) e 821 nel percorso guariti. I nuovi casi comprendono 40 soggetti sintomatici, 89 contatti in setting domestico, 98 contatti stretti di casi positivi, otto contatti in setting lavorativo, 12 contatti in ambienti di vita-socialità, tre contatti in setting assistenziale, nove contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione e quattro screening percorso sanitario mentre per altri 83 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso screening antigenico sono stati effettuati 1.216 test e sono stati riscontrati 30 casi positivi che ora dovranno essere sottoposti al tampone molecolare mentre il rapporto tra tamponi molecolari testati nelle ultime 24 ore e positivi si attesta al 35,6%. Da inizio emergenza nelle Marche i contagi salgono a 44.876 su 333.430 tamponi testati.

ABRUZZO

Sono complessivamente 36.880 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri, si registrano 229 nuovi casi di persone d'età compresa tra 10 mesi e 94 anni. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 24, di cui 5 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1265 (di età compresa tra 41 e 86 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 4 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 24298 dimessi/guariti (+232 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11317 (-14 rispetto a ieri).

CAMPANIA

In leggero aumento, in Campania, la percentuale tamponi -positivi. Secondo quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.052 i casi positivi al Covid - 115 sintomatici - su 11.930 tamponi esaminati. La percentuale è dunque pari al 8,81%, ieri era 7.93%. 39 le persone decedute - 8 nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati; ieri - 997 le persone guarite. Questo, invece, il report posti letto su base regionale: posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; posti letto di terapia intensiva occupati: 96; posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata); posti letto di degenza occupati: 1.385.

BASILICATA

Altri 66 nuovi contagi da Covid sono emersi in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 761 tamponi processati. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono guarite 36 persone e si è registrato un decesso. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 98, di cui 4 in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia su 3.176 test sono stati registrati 657 casi positivi: 170 in provincia di Bari, 95 nel Brindisino, 50 nella provincia Bat, 137 nel Foggiano, 81 nel Leccese, 129 in provincia di Taranto. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 21 decessi: 6 nel Barese, 7 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 3 nel Foggiano, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.088.595 test; 41.468 sono i pazienti guariti; 53.541 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

"In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 434.578 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 454.151 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 25.747 (+361 rispetto a ieri), quelle negative 408.831". Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 505 (+6 rispetto a ieri).

SARDEGNA

Salgono a 32.945 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 340 nuovi contagi e ci sono anche nove decessi (795 in tutto), tra i 55 e i 90 anni. Le vittime: tre residenti della provincia del Sud Sardegna, tre della provincia di Oristano, una di quella di Nuoro e due della Città Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 499.345 tamponi, con un incremento di 2.458 test. Sono, invece, 492 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 48 i pazienti in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.519. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.775 (+178) pazienti guariti, più altri 316 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 32.945 casi positivi complessivamente accertati, 7.430 (+77) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.418 (+63) nel Sud Sardegna, 2.638 (+45) a Oristano, 6.640 (+75) a Nuoro, 10.819 (+80) a Sassari.