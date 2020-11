La Capua alza il velo sul Covid: "Ora lascia tatuaggi sul corpo..."

Il Coronavirus lascia tatuaggi nel cuore e nei muscoli quando passa, questa l'opinione della virologa Ilaria Capua maturata sulla base di un citato report dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Un'opinione espressa durante l'intervista concessa a "DiMartedì", trasmissione in onda sulle frequenze di La7 e condotta da Giovanni Floris. Che l'esperta sia in vena di metafore appare chiaro fin da subito, quando cita uno degli altri ospiti, ovvero il giornalista e scrittore Bruno Vespa, per illustrare un concetto per lei lampante. "È arrivato il temporale, lo avevamo detto che sarebbe arrivato ed è arrivato da noi, come nel resto d'Europa. Vorrei ricordare che siamo in mezzo ad una pandemia. Vedo Bruno Vespa... ecco, è come se fossimo sotto ad un attacco di vespe" , dichiara Ilaria Capua. "Nel senso che è uno sciame che porta malattia, e per alcune persone sono molto pericolose queste vespe. Ma anche per persone che magari non lo sanno, perché la vespa ti può anche pungere in un occhio" , prosegue la virologa.

Dopo questo "entomologico" paragone, che avrà forse fatto fischiare le orecchie anche a Crisanti, l'ospite va avanti dicendosi oramai certa che si possa parlare di vera e propria seconda ondata, nonostante che il numero di morti e ricoverati in terapie intensive non sia paragonabile a quelli decisamente più consistenti registrati nella scorsa primavera, così come quello dei tamponi effettuati, che risulta soverchiante se confrontato ai dati acquisiti in precedenza. "Io credo che i numeri parlino, parlino chiaro. Credo che purtroppo questa ondata sia arrivata, e con i comportamenti virtuosi si riuscirà a tenerla sotto controllo. Sappiamo quello che dobbiamo fare. Veramente, mi appello a tutti, perché è un momento molto difficile e non finirà qui, dobbiamo arrivare dall'altra parte dell'inverno" , avvisa Capua.

"Anche in questi momenti di grande emozione, cominciamo a dire quello che sappiamo: ossia che il virus c'è, sta circolando, si vuole endemizzare" , aggiunge la virologa, che svela al suo uditorio le vere intenzioni del patogeno. "Il suo obiettivo è infettare il più alto numero possibile di persone nel più breve tempo possibile. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, e vorrei chiedere una cosa: vorrei chidere alle persone che si mettono sempre la mascherina, quante di loro sono finite in ospedale. Non guardiamo chi non si comporta bene, guardiamo chi si comporta bene e promuoviamo quei comportamenti virtuosi, perché sono quei comportamenti che possono essere copiati, perché funzionano" , dice convinta la virologa.

"Proprio qualche giorno fa" , racconta ancora a Floris ed ai suoi ospiti, "è uscito un report dell'Organizzazione mondiale della sanità, che fa questa sintesi che secondo me è veramente, diciamo, semplice da capire. Allora, nella maggioranza dei casi il Covid-19 non provoca sintomi. Nel 10%-15% dei casi provoca dei sintomi che poi possono diventare gravi. Nel 5% dei casi la situazione diventa molto grave e può portare alla morte" .

E per rendere ancora una volta chiaro il suo esempio, Capua trova nuovamente spunto nel mondo degli insetti: "Però c'è un'altra cosa che è venuta fuori da questo report e che è la famosa vespa nell'occhio. Nel senso che anche persone che fanno la forma lieve o non sviluppano forma clinica possono avere degli strascichi. Possono avere delle conseguenze a lungo termine" .