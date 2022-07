Una tempesta solare sulla Terra: "Rischiamo di restare senza internet"

È allerta fino alla giornata di oggi per una tempesta solare in corso che potrebbe creare disagi nelle telecomunicazioni e alla linea internet.

A lanciare l'allarme alcuni giorni fa è stato il Noaa, ossia il National Oceanic and Atmospheric Administration, che in uno dei suoi ultimi bollettini ha annunciato l'inzio del fenomeno per la giornata del 19 luglio.

Le tempeste solari sono dei disturbi della magnetosfera terrestre, di carattere temporaneo, causati dall'attività solare. Nel caso del fenomeno che ci sta interessando in questi giorni, a provocarlo è stata l'espulsione di massa coronale (Cme). Una Cme, spiegano dalla Nasa, può essere vista come delle "enormi bolle di radiazioni e particelle provenienti dal Sole che esplodono nello spazio ad altissima velocità quando le linee del campo magnetico del Sole si riorganizzano improvvisamente" . Secondo il Noaa, il rischio blackout R1-R2 si aggira intorno al 45%.

Questo enorme brillamento, diretto verso il nostro pianeta, potrebbe provocare conseguenze, sia sulla rete elettrica e sulle comunicazioni radio satellitari. A risentirne non soltanto internet, le comunicazioni radio o i segnali Gps, ma anche le linee ferroviarie, ad esempio.

Non solo disagi e malfunzionamenti, comunque. Le radiazioni e le particelle emesse possono infatti manifestarsi anche sotto forma di splendide aurore polari, visibili a più altitudini.

Le prime anomalie, spiegano gli esperti, sono state registrate intorno al 15 luglio, per poi arrivare alla vera e propria tempesta. È dalla data del 15, infatti, che gli astronomi stanno tenendo sotto controllo l'attività del Sole.

There is currently a huge #prominence visible on the #Sun. That's impressive, but it was spectacular to see a very fast moving part of it through my small refractor telescope - ejecting and detaching to the side.



Images captured through my #Daystar #Quark.@SeVoSpace pic.twitter.com/QQtlH23Xkd