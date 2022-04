Tentano di rapinarla, 90enne morde e fa fuggire i ladri rom

Presi a morsi e messi in fuga dalla anziana vittima. Per due ladri di etnia rom la rapina non è andata a segno: entrati nell'abitazione di una 90enne a Roma, i malintenzionati hanno incontrato l'inaspettata e coraggiosa resistenza della donna, che ha reagito al tentativo di furto. Non con le mani (immobilizzate dai criminali) ma con i denti. L'episodio è avvenuto il 7 aprile scorso nella capitale, nei pressi di piazza Bologna, ma solo ora se ne è avuto notizia.

Secondo quanto ricostruito dal Messaggero, i due rapinatori rom erano riusciti a introdursi nella casa dell 90enne forzando una portafinestra. Poi, soprendendo la vittima, si erano avventati su di lei e la avevano immobilizzata. L'anziana signora, nonostante fosse stata trascinata a terra, si era messa a urlare e aveva attirato l'attenzione dei vicini. Il trambusto avrebbe poi costretto i due ladri a mettersi in fuga. L'ulteriore dettaglio, emerso dalla successiva testimonianza della donna, è che la stessa vittima aveva morso i ladri alle mani, impedendo loro di agire indisturbati.

" Ero in casa, da sola, in pieno giorno, e mi sono ritrovata quei due ragazzi dentro casa. Avevano il volto coperto dalle mascherine, sono morta dalla paura. Mi hanno buttato a terra e mi hanno bloccato le braccia. A quel punto ho reagito ", ha raccontato la donna, che se l'è cavata con qualche livido e con un forte spavento. Nonostante il terrore per quell'intrusione, la 90enne aveva comunque tentato di difendersi. " Li ho presi a morsi e mi sono messa a gridare con tutto il fiato che avevo, ora che ne hanno preso uno sono contenta, spero che la polizia prenda anche l'altro ", ha testimoniato la signora, apprezzando il lavoro delle forze dell'ordine.

Sì, perché grazie alle impronte lasciate nell'abitazione della 90enne, i poliziotti sono riusciti a risalire a un 16enne che vive nel campo nomadi di Villa Gordiani. Il giovanissimo è stato fermato per tentata rapina, ma non senza difficoltà. Secondo quanto si apprende, infatti, alcuni abitanti del campo rom avevano tentato di ostacolare l'operazione degli agenti, opponendo loro resistenza. L'altro complice è ancora ricercato e a piede libero.

L'episodio violento ai danni della 90enne si aggiunge purtroppo a una lunga scia di furti e rapine avvenuti negli ultimi mesi a Roma, in particolare nella zona di piazza Bologna.