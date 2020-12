Terremoto a Milano: scossa di 3.8 con epicentro a Trezzano sul Naviglio

Instensa scossa di terremoto a Milano: alle 16.59 un sisma con magnitudo 3.8 si è avvertito distintamente in Lombardia e in gran parte del nord Italia. L'epicentro è stato individuato dall'INGV nei pressi di Trezzano sul Naviglio, 1 Km a nord rispetto alla cittadina situata a sud-ovest rispetto al capoluogo lombardo. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

La stima provvisoria dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in un primo momento aveva stimato la scossa tra 3.8 e 4.2 della scala Richter, per rivedere poi il dato alla sua stima più bassa. La scossa si è sviluppata a una profondità di circa 8 Km e anche per questo motivo è stata avvertita distintamente da gran parte della popolazione. Sono tantissime le segnalazioni che sono giunte su Twitter, dove in tantissimi si sono riversati per avere la certezza di quanto percepito. In tantissimi hanno avvertito il terremoto anche ai piani bassi delle abitazioni nel centro di Milano. L'INGV ha rilevato in tutto due scosse che si sono susseguite a pochi secondi l'una dall'altra. Il sito dell'istituto di monitoraggio degli eventi geologici alle 17 è andato in down per le eccessive richieste da parte dei lombardi, che vi si sono riversati in massa per avere notizie autorevoli sui fatti. Il malfunzionamento è durato pochi minuti ma nel frattempo l'INGV aveva già informato attraverso i suoi canali social. Trezzano sul Naviglio si trova a poco più di 10 Km da Milano, in piena Pianura Padana, una zona non particolarmente sismica o, comunque, non interessata da fenomeni sismici di rilievo nei tempi recenti.