Terremoto nel piacentino: avvertito anche a Milano e in Liguria

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, nel Piacentino, a Milano e in Liguria. Il sisma, di magnitudo 4.2, è stato registrato in provincia di Piacenza alle 11.42 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata localizzata in montagna nei pressi del Passo del Mercatello, a una profondità di tre chilometri. I comuni più vicini all’epicentro del terremoto sono stati: Cerignale, Ottone e Ferriere.

La prima scossa di terremoto ieri sera

Anche nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile era stata segnalata una scossa alle 22,02, di magnitudo 3.5 nel comune di Ferriere, in provincia di Piacenza tra la val di Nure e la Val d'Aveto, leggermente più debole rispetto a quella odierna. Anche in quel caso la scossa era stata avvertita nel levante genovese, tra Chiavari, Lavagna e l'immediato entroterra del Tigullio. Molte sono state infatti le segnalazioni giunte da diverse parti della Liguria.

Molte le segnalazioni dalla Liguria

L'epicentro risulta distante solo 10 chilometri dal comune di Gorreto e 12 da quello di Santo Stefano d'Aveto, nell'entroterra di levante. Secondo quanto indicato dal Centro sismologico europeo mediterraneo e dallo United States Geological Survey, una scossa di terremoto è stata avvertita anche vicino al capoluogo ligure. Sui social alcune persone hanno segnalato di aver sentito distintamente il sisma e di aver visto tegole cadere dai tetti di Genova. Altri hanno rivelato di aver sentito la scossa anche a Novi Ligure, ad Alessandria, a Sestri Levante, a Pisa e perfino nella Bergamasca.

Non ci sarebbero danni a persone o cose