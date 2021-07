"Terrorismo psicologico", Zangrillo "fulmina" Ricciardi

Da un anno e mezzo, Twitter è diventato il terreno di battaglia dei virologi, che utilizzano il popolare social dell'uccellino azzurro per informare gli utenti e, non di rado per confrontarsi. Così non è raro imbattersi in discussioni, talvolta anche molto accese, tra esperti. Le teorie e le visioni sul coronavirus, come abbiamo ben imparato negli ultimi mesi, non sono concordi e questo porta spesso i medici ad argomentare in maniera differente una stessa situazione. I social, poi, sono invasi di articoli scientifici, spesso di non credibile provenienza, che vengono però utilizzati per sostenere le tesi più disparate. Va avanti così dallo scorso febbraio e una delle ultime discussioni ha visto coinvolto Walter Ricciardi, da maggio anche consigliere del comitato scientifico del Santé publique France, e Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'Irccs San Raffaele di Milano.

Il terreno della disfida, ancora una volta, sono stati i vaccini e la loro copertura. Un utente si è rivolto a Ricciardi dopo aver letto il tweet di Yaneer Bar-Yam, scienziato americano specializzato in sistemi complessi che su Twitter ha ipotizzato che una persona vaccinata abbia le stesse possibilità di una non vaccinata di contrarre la malattia in forma grave, di essere ricoverato o di morire. " Sono settimane che tutti gli esperti vanno ripetendo che i vaccini proteggono dalla malattia grave/ospedalizzazione prima che dall’infezione (vedi dati Uk su Delta) e oggi all’improvviso si sostiene l’esatto contrario? ", ha chiesto l'utente. Poco dopo è arrivata la risposta di Walter Ricciardi: " È così e per questo dobbiamo vaccinare quanto più possibile, ma @yaneerbaryam dice che se ti prendi il Covid da vaccinato il rischio è simile per cui è bene stare attenti ".

Una risposta che ha causato polemiche sotto il tweet di Ricciardi e alla quale ha replicato anche Alberto Zangrillo, che ha messo a tacere il consulente di Roberto Speranza: " Confusione e terrorismo psicologico. Ne sentivamo la mancanza ". Il primario del San Raffaele ha cercato di spegnere così l'allarmismo montante, in un momento in cui la campagna vaccinale ha estremo bisogno di essere ulteriormente alimentata e non scoraggiata. A causa della variante Delta, infatti, gli esperti sostengono che l'immunità di gregge verrà raggiunta solo se verrà vaccinato completamente l'80% della popolazione, un traguardo ancora lontano per il nostro Paese e per la maggior parte degli altri Paesi europei.