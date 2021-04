L'ex Pac Bergamin si consegna a Parigi: chi è e cosa ha fatto

Si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo gli arresti avvenuti nell'operazione denominata "Ombre Rosse" scattato nella mattina di ieri in Francia. Sono, invece, ancora ricercati Raffaele Ventura e Maurizio Di Marzio.

Bergamin, ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac), deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi per aver ideato l’omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti della polizia penitenziaria di Udine, avvenuto il 6 giugno del 1978. Nato a Cittadella il 31 agosto 1948, l’ex terrorista rosso a metà degli anni ‘70 si trasferisce a Cinisello Balsamo dove si avvicina a "Prima Linea" per, poi, diventare uno dei fondatori dei Pac. Nel corso della sua fuga in Francia, Bergamin è stato arrestato più volte a Parigi e sempre rimesso in libertà.

Per l’ex terrorista rosso l'8 aprile sarebbe scattata la prescrizione. I termini, però, sono stati interrotti dal magistrato di sorveglianza milanese Gloria Gambitta su richiesta del pm Adriana Blasco, che ha dichiarato Bergamin "delinquente abituale". La vicenda giudiziaria di Bergamin e degli altri ex terroristi è stata seguita direttamente in Francia dalla magistrata di collegamento italiana a Parigi, Roberta Collidà, in stretta cooperazione con i colleghi transalpini.

"È una buona notizia, si è costituito, vuol dire che ha capito, è un'ammissione. Adesso potrà scontare le proprie colpe". È il commento di Adriano Sabbadin, il figlio del macellaio Lino Sabbadin ucciso nel 1979 dai Pac. Sull'operazione che ha visto la collaborazione tra Italia e Francia, Sabbadin ha aggiunto: "Io non ho mai avuto dubbi sulla giustizia italiana".

Sono così 8 i soggetti fermati, condannati nel nostro Paese per atti di terrorismo commessi negli anni '70 e '80, fermati nel maxi-blitz compiuto ieri in Francia: Giovanni Alimonti, ex Br che deve scontare una pena di 11 anni, 6 masi e 9 giorni; Enzo Calvitti, ex Br condannato a 18 anni, 7 mesi e 25 giorni; Roberta Cappelli, ex Br condannata all'ergastolo; Marina Petrella, ex Br condannata all'ergastolo; Sergio Tornaghi, ex Br condannato all'ergastolo; Giorgio Pietrostefani, ex Lotta Continua che deve scontare 14 anni, 2 mesi e 11 giorni; Narciso Manenti, ex Nuclei Armati Contropotere Territoriale condannato all'ergastolo.

Il blitz compiuto ieri è il frutto della collaborazione tra le polizie di Italia e Francia ed è stata condotta dall'Antiterrorismo italiano in collaborazione con l'antiterrorismo della polizia nazionale francese (lo Sdat), attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Criminalpol (Scip), e l'Esperto per la sicurezza della polizia italiana a Parigi.