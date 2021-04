La scure sui terroristi rossi: presi sette ex Br

Maxi-operazione operazione antiterrorismo in Francia. Su richiesta dell'Italia sono stati fermati sette ex membri delle Brigate Rosse italiane, condannati nel nostro Paese per atti di terrorismo commessi negli anni '70 e '80, che risiedono nel Paese transalpino. Altre tre persone, invece, sono ancora ricercate. Queste ultime, secondo le prime informazioni, si sarebbero dati alla fuga poco prima di essere individuati e fermati. Lo ha riferito l'Eliseo, secondo quanto riporta Le Figaro.

La decisione di trasmettere alla giustizia i dieci nomi, sulle 200 persone che l'Italia da anni reclama dalla Francia, è stata presa dal presidente Emmanuel Macron e, come hanno spiegato ancora fonti dell’Eliseo, "si inserisce rigorosamente" nella dottrina francese di concedere asilo agli ex brigatisti ad eccezione che per i reati di sangue.

Gli ex terroristi italiani arrestati nell'ambito dell'operazione “Ombre rosse”, sono Giovanni Alimonti, ex Br che deve scontare una pena di 11 anni, 6 masi e 9 giorni; Enzo Calvitti, ex Br condannato a 18 anni, 7 mesi e 25 giorni; Roberta Cappelli, ex Br condannata all'ergastolo; Marina Petrella, ex Br condannata all'ergastolo; Giorgio Pietrostefani, ex Lotta Continua che deve scontare 14 anni, 2 mesi e 11 giorni; Sergio Tornaghi, ex Br condannato all'ergastolo; Narciso Manenti, ex Nuclei Armati Contropotere Territoriale condannato all'ergastolo.

Il blitz, ancora in corso, è il frutto della collaborazione tra le polizie dei due Paesi ed è stata condotta dall'Antiterrorismo italiano in collaborazione con l'antiterrorismo della polizia nazionale francese (lo Sdat), attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Criminalpol (Scip), e l'Esperto per la sicurezza della polizia italiana a Parigi.