La terza via europea è un vicolo cieco

Questa pandemia, originata in Cina, ha fatto emergere tre modelli fondamentali nella reazione al virus. Il primo è quello pianificato e comunista. Esso si è basato sulla scarsa trasparenza e sugli strumenti più duri della repressione. Il lockdown cinese non è uno scherzo, non si applica con i dpcm ma con i fucili. Sulle libertà civili la dittatura chiude, su quelle economiche apre. Due giorni fa la Cina e 14 Paesi dell'area asiatica hanno firmato un patto di libero scambio che vale il 30 per cento del Pil mondiale. Due dettagli di fondo: dentro ci sono anche gli storici nemici giapponesi e i Paesi firmatari hanno praticamente tutti sconfitto il virus.

Il secondo modello è quello americano. Il trionfo del capitalismo e della libertà. Difficile pensare ad un lockdown alla cinese nel Paese in cui vige il primo emendamento e la libertà di armarsi. Gli americani non sono stati fermi, hanno pragmaticamente investito un mucchio di quattrini. L'amministrazione Trump ha aperto il portafoglio e, nel giro di pochi giorni, ha concesso a fondo perduto 2,5 miliardi di dollari alle case farmaceutiche per trovare il vaccino. Moderna, l'ultima ad aver testato il siero magico, si è beccata poco meno di 500 milioni. Mai nella storia è stato scoperto un farmaco così risolutivo in così poco tempo. I miliardi a fondo perduto non solo renderanno gli americani immuni per primi, ma alla fine ritorneranno a casa in termini di maggiori guadagni per l'intero sistema.

E poi c'è il modello europeo. Una via di mezzo tra i primi due sulle libertà civili. In economia invece è un unicum: ha progettato un fondo da 750 miliardi, lo ha annunciato prima dell'estate con i fuochi di artificio, e per le sue procedure politiche lo ha bloccato due giorni fa (proprio quando il continente asiatico e due miliardi di persone decidevano di ridurre i dazi tra le loro economie). Il veto di due soli Paesi blocca un fondo di cui avrebbero usufruito in ventisette.

In Europa, sui nostri media, i nostri intellettuali possono compiacersi della presunta superiorità del sistema politico ed economico continentale. La realtà, che non ci auguriamo, è che il Covid rischia di essere ciò che è stata l'influenza per gli Aztechi o il crollo demografico per l'Impero Romano: il catalizzatore di un lento ed inesorabile declino. Sommersi dal sacrosanto ripudio delle autocrazie, impauriti dalle libertà civili e di mercato, presumiamo di aver adottato una terza via fatta di procedure e burocrazie, che però non ci porta da nessuna parte.