Test di medicina, ecco i risultati: come scoprire l'esito della prova

Sono stati messi a disposizione online gli esiti dei test di ingresso per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia, indirizzo di studi al quale quest'anno ambiscono circa 70mila candidati. Per verificare il proprio punteggio, al momento anonimo, i partecipanti devono utilizzare il codice alfanumerico della coppia di etichette apposte sul foglio delle risposte e sulla scheda anagrafica il giorno della prova (3 settembre 2021). Questo, al momento, l'unico modo per risalire al proprio risultato: per avere la graduatoria veria e propria, con tanto di nominativi, i futuri studenti dovranno attendere ancora qualche giorno.

Come consultare i risultati

Quest'anno sono 14mila i posti a disposizione dei candidati, a cui se ne aggiungono circa altri mille per Odontoiatria. Per potersi almeno fare un'idea del punteggio, i partecipanti al test che ricordano il codice dell'etichetta possono effettuare una prima verifica. È bene ricordare che i punteggi, rigorosamente anonimi, sono ordinati proprio secondo il codice etichetta.

Questi i passaggi da seguire:

1 - ricordare il codice alfanumerico della coppia di etichette apposte sul foglio delle risposte e sulla scheda anagrafica il giorno della prova;

2 - collegarsi alla propria pagina personale sul portale online del MUR Universitaly, al quale gli aspiranti studenti devono essersi iscritti dallo scorso luglio;

3 - cercare il proprio codice etichetta e risalire al punteggio conseguito.

I candidati, dunque, possono già da adesso effettuare un controllo e formulare così delle prime ipotesi circa il punteggio minimo necessario per ottenere un posto all'interno della facoltà.

Fra qualche giorno, per la precisione il 24 settembre, saranno messi a disposizione sul portale Universitaly anche l'elaborato di ogni studente, unitamente alla scheda anagrafica ed al punteggio conseguito. Per la graduatoria vera e propria, come detto in precedenza, occorrerà aspettare il 28 settembre.

Le polemiche

Quest'anno non sono mancate le polemiche circa lo svolgimento del test per l'accesso alla facoltà di Medicina. A sollevare il malcontento sono state alcune domande, considerate errate. Gli studenti di Udu, associazione nazionale che confedera 26 gruppi studenteschi universitari, hanno contestato ben 6 quesiti, per i quali è stato presentato ricorso, mentre il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa ne ha riconosciuto solo uno.