"C... frega", "Ti vengo a cercare". Scoppia l'ira della Dalla Chiesa

I social possono essere una grande opportunità se utilizzati al meglio delle loro funzioni, ma sempre più spesso si trasformano nel luogo in cui alcuni individui si sentono liberi di insultare senza freni il prossimo. Il bersaglio preferito da questo genere di utenti, che molto spesso si nascondono dietro pseudomi, sono i personaggi noti. Ci sono persone capaci di insulti grevi, che mai avebbero il coraggio di rivolgere personalmente alla loro vittima, come è accaduto a Rita Della Chiesa, che ha dovuto fare i conti con messaggi di odio rivolti alla sua persona ma anche a suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il militare, simbolo della lotta alla mafia negli anni Settanta e Ottanta, è stato ucciso nella strage di via Carini il 3 settembre del 1982. Capita che sua figlia, soprattutto in occasioni particolari, dedichi al generale Dalla Chiesa un post commemorativo alla sua memoria. Tanti i commenti e gli apprezzamenti che arrivano a Rita Dalla Chiesa in quelle occasioni quando, però, non mancano nemmeno gli insulti. Pare che sul suo profilo ci sia spesso una donna che, incomprensibilmente, si diverte a offendere l giornalista e i suoi cari. In uno degli ultimi post dedicati al generale, per esempio, la donna lo ha apostrofato come " un pezzo di m... ".

Ma non è finita qui, perché quando Rita Dalla Chiesa ha ricordato suo genero, marito di sua figlia Giulia Ciriese, morto ad appena 52 anni, sempre la stessa donna ha commentato con uno sprezzante: " Che c... ce ne frega ". E, come se non bastasse, ha accompagnato la sua affermazione all'icona di un dito medio. E questi sono solo alcuni dei messaggi che questa donna lascia nel profilo di Rita Dalla Chiesa, evidentemente presa di mira da questa persona che, inspiegabilmente, l'ha presa di mira. Dopo svariati commenti di questo tipo ricevuti sui suoi profili social, la conduttrice ha deciso di replicare, rompendo il silenzio che aveva scelto di adottare nella speranza che questa persona desistesse.

Rita Dalla Chiesa è, infatti, ora pronta a denunciare questa donna e l'ha comunicato con un post sui social: " Giuro che ti vengo a cercare. Voglio guardarti in faccia, e cercare di farti capire quanto male possa fare un 'e chi caz*o se ne frega?' diretto a persone per me sacre, che non ci sono più, e che non hanno avuto quel futuro che, invece, mi auguro abbia tu ". La conduttrice ha quindi aggiunto: " Da come scrivi immagino che tu sia una ragazzina/o, senza un cervello pensante, molto poco sensibile e con grossi problemi affettivi. Cerca di risolverli presto. Perché vivere come stai vivendo tu, trovando piacere nel ferire gli altri, è come non essere mai nati ".