Tik Tok, lo spacciatore esulta: "Me la s…"

Esulta sul social Tik Tok come se avesse fatto qualcosa di buono ma in realtà è agli arresti domiciliari: è la storia di Francesco Gelfo, spacciatore di 22 anni, coinvolto nel blitz del Gico (Gruppo di investigazione criminalità organizzata) della Guardia di finanza che martedì mattina ha arrestato 9 persone.

I commenti su Tik Tok

Perché l'esultanza? Per aver evitato il carcere. E così, ancora una volta, il social più usato soprattutto dai giovanissimi diventa strumento di propaganda criminale. " Me l’avete sucato. Sono a casa con gli arresti domiciliari ”, ha scritto con linguaggio chiaro e limpido. E poi due faccine divertite. Come se non bastasse, su un altro social ha rincarato la dose. " La galera è di passaggio, sempre a testa alta ". Come musica di sottofondo, lo spacciatore ha scelto una delle colonne sonore più gettonate di questo tipo di post, "Rispetto e libertà" di Nello Amato. La cosa che, forse, più di tutte deve far riflettere sono i numerosissimi "like" e consensi ricevuti dagli amici e non solo. " C'è da andarne fiero ", " Diglielo a sti 4 fanghi ", riferito probabilmente alle forze dell'ordine o, magari, a qualche clan rivale. " Sempre a testa alta, la paura non fa per noi, cuore mio siamo con te ", è un altro commento da brivido, come quello che segue ancora più in basso: " Grande fratello, alla faccia degli infami ". In questo caso il riferimento è chiaro: gli infami sono i collaboratori di giustizia, tema ricorrente nei Tik Tok della propaganda criminale.

"Grossista della droga"

Ma chi è Gelfo, che reagisce con parole di scherno all’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, Walter Turturici? Come riporta LiveSicilia, il giudice lo definisce “ un grossista della droga che opera nella piazza dello Zen 2 ”, storico quartiere del capoluogo siciliano. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria hanno monitorato i suoi contatti con Francesco Alamia e Antonino Velardi che da lui si rifornivano per alimentare la piazza dello spaccio che avrebbero gestito a Carini. I pubblici ministeri di Palermo contestano a Gelfo la detenzione e la cessione di 500 grammi di hashish ad un prezzo di 800 euro anche se nelle carte giudiziarie si fa riferimento ad altri episodi e a quantità più rilevanti. “ Un chilo devo dare quello, un chilo e mezzo a quell’altro ”, diceva Gelfo. Assieme a lui si muoveva un uomo di cui di cui si conosce soltanto il nome “Enrico”. Mentre gli investigatori lavorano per svelare la sua identità, Gelfo ha reagito con i toni sprezzanti che abbiamo visto.

"L'eroe" dei social