Tirano fuori il coltello durante una rissa, paura sulla metro di New York

Il vagone della metropolitana appare affollato, come accade ogni giorno nella caotica New York. Nelle immagini, però, riprese dal cellulare di una persona presente, si vede e si sente una lite tra passeggeri diversa da quelle a cui può capitare di assistere prendendo i mezzi pubblici nella metropoli americana. Perché, secondo quanto riportato anche da Dagospia, qualche giorno fa, a bordo di un treno della linea che collega il quartiere di Brooklyn al resto della città, due persone hanno discusso tirando fuori un coltello.

Il litigio sul vagone

Nel video, caricato subito in rete da un'utente (probabilmente la stessa che ha ripreso la scena sul mezzo), si distinguono nitidamente le facce dei due litiganti, ma ancora non sarebbe stata chiarita né la motivazione all'origine della discussione, né la dinamica. Un uomo e una donna avrebbero, infatti, iniziato a insultarsi finendo per tirare fuori le armi, tentando di accolterllarsi l'una con l'altro.

L'intervento degli altri passeggeri

Molto vicino alla coppia che stava discutendo animatamente, era presente anche un bambino, seduto all'interno di un passeggino. È stato proprio a quel punto che alcune persone avrebbero tentato di separarli. In base a quanto ricostruito dal quotidiano, l'aggressione sarebbe finita poco doopo, rimanendo quindi soltanto un conflitto verbale e nessuno dei due contendenti sarebbe rimasto ferito.

Gli attacchi in metro

Anche se non è chiaro chi abbia iniziato ad alzare la voce e a litigare e perché, la donna sarebbe scesa dal vagone della metro senza riportare ferite. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, qualche giorno fa, una ragazza sarebbe stata sfigurata (sempre con un coltello) all'interno di un cagone della metropolitana americana. In quella circostanza, i testimoni avrebbero parlato di un attacco non provocato da una lite o da un'aggressione verbale.

L'episodio dell'estate scorsa

Nel luglio scorso, il litigio tra due donne iniziato all'interno del vagone della metropolitana ha avuto un esito drammatico subito dopo. Anche in quella circostanza, due persone avevano iniziato a discutere ancora a bordo ma, appena scese dal vagone, una delle due avrebbe estratto un coltellino colpendo a morte una 30enne. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza e il video mostra la vittima che, appena uscita dai tornelli, afferra l'altra donna da dietro, tirandole i capelli. Il resto sono stati pugni, schiaffi, persino lo spray al peperoncino e, infine, il tragico epilogo. Con una scia di sangue che imbratta il luogo della lite.