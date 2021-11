Via le tombe dei bimbi mai nati: bufera sul sindaco Pd

Duemilacinquecento tombe di bimbi mai nati sparite nel nulla, con i resti riesumati dal Comune di Brescia e depositati nell’ossario comune senza avvisare le famiglie coinvolte. Sono migliaia i genitori bresciani che nelle ultime ore hanno scoperto, loro malgrado, che la tomba del proprio figlio mai nato o rimasto in vita poco tempo è stata tolta dallo spazio del Riquadro A all’interno del cimitero Vantiniano, dove il Comune di Brescia è intervenuto di recente per le esumazioni. Il caso è stato sollevato da diverse famiglie sconvolte per non aver trovato più la lapide del proprio bimbo e di aver scoperto il blitz del Comune, guidato dal sindaco Pd Emilio Del Bono, solo davanti al fatto compiuto.

Il dolore dei genitori e la polemica politica

“ Andata al cimitero - ha raccontato una madre - ho dovuto rovistare in uno scatolone per cercare gli oggetti che c’erano sulla tomba della mia bimba “. La Loggia non ha risposto al dolore dei genitori e ha annunciato che non replicherà alle polemiche in rispetto della situazione. Intanto però la vicenda è arrivata in consiglio comunale e in parlamento. Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno infatti depositato due interrogazioni in vista del Consiglio comunale di fine mese.

L'affondo del centrodestra sul sindaco Pd