La volante circondata e assaltata: ora scatta la denuncia sul senegalese

Si torna a parlare dell'aggressione ai danni di una volante della polizia avvenuta a Torino domenica scorsa. Secondo le ultime notizie rilasciate dalle autorità locali, è stato identificato un cittadino senegalese ritenuto un presunto autore dell'attacco alle forze dell'ordine. Il soggetto, stando a quanto riportato dalle principali agenzie di stampa, è già stato denunciato.

Scene di follia a Torino: cosa è successo

Immagini incredibili quelle di domenica scorsa, quando a Torino una volante della polizia è stata accerchiata da un gruppo di senegalesi e presa a calci. Gli stranieri, circa una decina, si trovavano riuniti in corso Palermo, nel quartiere di Barriera di Milano, per festeggiare la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa.

Intervenuta per effettuare dei controlli una volante è stata circondata dai tifosi e presa a calci, tanto che i poliziotti che si trovavano all'interno della vettura non hanno potuto fare altro che ritirarsi. Soltanto l'invio dei rinforzi ha reso possibile ristabilire l'ordine. Il filmato dell'aggressione, effettuato da alcuni residenti, ha fatto il giro del web, suscitando non poche polemiche. Ancora una volta i riflettori si sono puntati sul ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

" Il ministro deve dirci come sia possibile arrivare a situazioni come questa ", ha tuonato Augusta Montaruli, rappresentante di Fratelli d'Italia, che ha espresso la propria intenzione di presentare una interrogazione parlamentare. E ancora: "Torino ormai sta diventando una banlieue in cui le strade vengono devastate per festeggiare la vittoria del Senegal alla finale di Coppa d'Africa" .

Ora scattano i provvedimenti

A distanza di alcuni giorni, il servizio straordinario di controllo del territorio reso operativo nel pomeriggio di oggi ha portato all'identificazione di un cittadino senegalese, ritenuto uno dei responsabili dei fatti di domenica. Il soggetto, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è stato denunciato.

Nel corso delle operazioni di controllo del territorio, è stato fermato anche un secondo senegalese, trovato in possesso di circa 20grammi di crack. L'extracomunitario è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. La squadra mobile di Torino ha inoltre trattenuto un 38enne marocchino in esecuzione di un ordine di custodia cautelare.