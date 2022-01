Auto stracarica, scatta controllo: 226 kg di droga. Nei guai marocchino

Brillante operazione quella messa a segno nella serata di ieri dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino marocchino di 35 anni regolarmente residente nel nostro Paese. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Torino Today l'uomo è stato fermato dalle fiamme gialle (impegnate in un normale servizio di pattugliamento delle strade) nei pressi del quartiere Madonna di Campagna, alla periferia nord-ovest della città della Mole. Ad attirare l'attenzione dei militari il fatto che l'auto guidata dal nordafricano fosse colma all'inverosimile, con del carico stipato fra bagagliaio e buona parte dell'abitacolo. Fermato il veicolo i finanzieri hanno così provveduto alla perquisizione, che ha dato alla luce un ingente quantitativo di droga posto all'interno di alcuni sacchi di juta.

Nello specifico il 35enne trasportava all'interno del veicolo - che risulterà in un secondo momento intestato a un suo connazionale - 210 kg di hashish, occultata all'interno dei sacchi. Altri 7 panetti (15 kg) della stessa droga e un chilogrammo di marjiuana collocata nei pressi del sedile del passeggero hanno fatto lievitare il totale a 226 kg di sostanze stupefacenti, le quali, una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato qualcosa come due milioni di euro. Inevitabili a questo punto sono scattate le manette ai polsi del marocchino, il quale si trova attualmente all'interno del carcere del capoluogo piemontese a piena e totale disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti da parte delle nostre forze dell'ordine prosegue senza sosta: appena pochi giorni fa infatti gli uomini della Guardia di finanza della Spezia, in collaborazione col Ros dei carabinieri, hanno messo a segno un altro durissimo colpo al mercato di stupefacenti, bloccando un carico di droga diretto diretto al porto di Valencia e stipato all'interno di un carico di carta da macero. In questo caso si trattava di 412 kg, dal valore complessivo di oltre 100 milioni di euro.