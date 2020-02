Torino, stella di David e scritta antisemita sulla porta di una casa

Un'altra scritta antisemita è comparsa su una porta, accompagnata da una stella di David. Questa volta, a subire l'attacco è stato Marcello Segre, presidente dell'associazione italiana Cuore e rianimazione Lorenzo Greco onlus. Questa mattina, sulla porta della casa di Segre, in un quartiere di Torino, è stata disegnata una stella di David. Sotto, la scritta "Juede", che in tesesco significa "ebrea". Sul caso indagano la polizia scientifica e gli uomini della Digos.

Si tratterebbe di un altro episodio di antisemitismo, dopo quelli registrati negli ultimi giorni. Solo ieri, all'ingresso della casa in cui visse una donna ebrea, che venne deportata ad Auschwitz nel 1944, era stata trovata una svastica disegnata con un pennarello nero. Numerose le condanne all'episodio, che è avvenuto a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, a partire dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha manifestato " la propria vicinanza ad Arianna Szorenyi, deportata ad Auschwitz nel 1944, vittima di un grave episodio di intimidazione e intolleranza a sfondo antisemita ". Sul caso era intervenuto anche Giorgia Meloni: " Il tema dell'antisemitismo è un tema reale, un tema presente, qualcosa contro cui bisogna combattere in maniera trasversale senza ambiguità- ha detto- Noi abbiamo presentato vari atti parlamentari e da diverso tempo abbiamo proposto che il Parlamento italiano approvi all'unanimità una mozione perché si possa arrivare a un voto unanime. Bisogna uscire da alcune forme di ambiguità ed essere compatti nel combattere l'antisemitismo: noi ci siamo e ci siamo sempre stati stati" .

Qualche giorno prima, inoltre, sulla casa del figlio di una deportata di Mondovì, in provincia di Cuneo, era stata disegnata una stella di David, con la scritta "Jude hier" (in tedesco, "qui ci sono ebrei"). In segno di vicinanza e condanna all'atto antisemita, il vescovo aveva scritto una lettera al figlio della deportata, che ora abita in quella casa: " L'ignobile scritta sulla porta di casa è prova di come, una volta di più nei momenti di crisi (non solo economica), le menti e gli spiriti più poveri tendano a portare indietro l'orologio della Storia, riesumando le espressioni di un'intolleranza e di un'aggressività senza senso e senza limiti: quelle di chi non ha argomenti e verosimilmente reca in sé un vuoto abissale ".