"Torna nelle fogne", "Saccente": esplode la rissa social tra i virologi

" Torna nelle fogne ", " Saccente '': ed è subito rissa social tra i virologi. Se le sono 'dette di santa ragione' Massimo Clementi, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms, ingenerando una bagarre che ha sollevato immediatamente un polverone mediatico.

A scatenare il battibecco tra i due esperti è stato il tema della seconda ondata, uno degli argomenti più dibattuti e controversi delle ultime settimane. Proprio ieri, infatti, Ranieri Guerra ha pronosticato l'arrivo di una seconda ondata nella stagione autunnale paragonando i numeri della pandemia Covid-19 a quelli della influenza Spagnola che, un secolo fa, uccise 50 milioni di persone. " Il Covid si sta comportando come avevamo ipotizzato e cioè come la Spagnola . - ha spiegato nel corso di un intervento al programma televisivo Agorà - Andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata. Se il virus sparisce dalla clinica sembra tutto sia finito, ma non è così ”.

Immediata la reazione del virologo Massimo Clementi che, in post su Facebook, esprime disappunto nei confronti del collega senza mancare l'occassione, forse, di rispondergli per le rime. " Massimo Clementi, io sono nessuno. Lei che insulta invece è qualcuno... da cui guardarsi. Torni nelle fogne ”. Questa bruttissima frase l’ha diretta a me, un signore (Ranieri Guerra) che è qualcosa a livello dell’Oms (non so cosa, chi se ne frega). - rivela nel post - Il vero problema per noi italiani è che questo nervosissimo signore fa parte della commissione tecnico-scientifica che sta affrontando il tema Covid-19. Se questa commissione si pone in questo modo verso la comunità scientifica italiana andiamo veramente male”.

Nel giro di pochi minuti, stando a quanto scrive l'Huffignton Post, sarebbe esplosa la polemica tra i due virologi con un botta e risposta al vetriolo: " Guerra dice di non aver mai detto quello che gli è stato attribuito rispetto alla Spagnola. Mah...” ., scrive Clementi rivolgendosi ad una persona che commenta il post. Interviene a questo punto Guerra in persona, replicando: “ Basta aprire la pagina di Agorà e ascoltare. No?? Troppo difficile per alcuni immagino ”. Il virologo del San Raffaele sbotta: “ Sei un saccente. Non puoi insultare chi parla con te. Ma chi ti credi di essere? ”. Da qui la risposta dell'esperto Oms: “ Torni nelle fogne ”. Clementi non lascia cadere nel vuoto: “Sei troppo nervoso. Di quanto hai appena scritto risponderai legalmente ”, ammonisce.