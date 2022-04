"Quarta dose per tutti". Torna il pressing: quando dovremo farla

Poco meno di una settimana fa è arrivato il via libera alla quarta dose per gli over 80, gli anziani delle Rsa ed i fragili over 60. Ministero della Salute, Aifa, Iss e Css hanno stabilito le linee guida per il richiamo, ma non è finita qui. Torna il pressing per il booster esteso a tutta la popolazione, in prima fila c’è Walter Ricciardi.

Il docente di Igiene e Medicina preventiva all’università Cattolica, nonché consulente del ministro Speranza, ha lanciato l’allarme sulla situazione epidemiologica in Italia e ha invocato la quarta dose per tutti. Il vaccino, secondo l’esperto, è l’unica barriera per fermare il Covid e la strada da seguire è quella di un richiamo annuale così come avviene con il vaccino antinfluenzale.

“La vaccinazione con tre dosi non protegge completamente dall'infezione, ma protegge dagli effetti gravi del Covid, dall'ospedalizzazione e soprattutto dalla morte” , ha esordito Ricciardi ai microfoni del Messaggero. La quarta dose è fondamentale per rafforzare le difese di fragili e over 80, ma queste fasce non saranno le uniche interessate dal richiamo: “In autunno sarà necessaria una nuova dose per tutti” .

Nessun dubbio per Ricciardi, dunque. Più cauto invece Roberto Speranza, che ha rinnovato l’auspicio di poter ottenere in autunno vaccini aggiornati anche alle nuove varianti. Intervenuto all’evento “'Sanità pubblica e privata: come ripartire”, il titolare della Sanità ha spiegato che le autorità scientifiche valuteranno a partire dall’autunno richiami ulteriori per altre fasce di popolazione: “È chiaro che nei mesi che ci separano da qui alla fine dell'estate, quindi all'inizio dell'autunno, valuteremo un ulteriore booster, possibilmente con il vaccino adattato alle varianti, per ulteriori fasce" . Speranza non si è sbilanciato sulle categorie interessate dall'eventuale richiamo: "Quali saranno queste fasce lo capiremo con i nostri scienziati, e con l'evoluzione delle ricerche e delle valutazioni che verranno approfondite dagli organismi internazionali” .