Torna Scipione l’africano con punte record di 34°C: ecco dove colpirà

Nell'estate dei record quanto a intensità di caldo e soprattutto durata, l'anticiclone africano denominato Scipione ci aveva fatto visita per ben due volte nei primi quindici giorni di giugno quando si toccarono valori anche di 42°C nelle due Isole Maggiori. È chiaro che adesso non si toccheranno (per fortuna) quei valori ma faranno notizia i 34°C previsti nei prossimi giorni soprattutto in Sicilia e Sardegna.

"Picchi tipici di luglio"

L'anomalia che vivremo nelle prossime ore è definita "eccezionale" da Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it. "S ta succedendo qualcosa di eccezionale, saremo i testimoni di un evento mai visto negli ultimi 222 anni - ha dichiarato - I l 2022 fino alla fine di settembre risulta in Italia l’anno più caldo dal 1800: di questo passo batterà sicuramente il record annuale". Secondo le previsioni, l'escalation del caldo anomalo toccherà il suo picco domenica quando " le temperature supereranno i 33/34°C all’ombra con picchi estremi tipici di Luglio ".

Se si osservano le immagini satellitari si osserva un'enorme cupola di alta pressione interessare praticamente quasi tutta l'Europa occidentale e il Mediterraneo con le grandi perturbazioni atlantiche molto distanti e in pieno oceano: in questo periodo, in realtà, dovrebbe accadere tutto il contrario con i fronti in ingresso da ovest. Questa "macchina", però, sembra essersi inceppata.

Dove farà più caldo

Già adesso stiamo sperimentando valori fuori stagione: tra la giornata di oggi, martedì 18 ottobre, e venerdì vivremo quella che è chiamata la prima fase dell’Ottobrata Bis. Le massime più elevate le toccheranno Olbia e Oristano con 28°C, Roma e Bolzano registreranno 26°C ma con picchi anche superiori. " Anche Milano farà registrare temperature di 24°C, circa 6/7 punti oltre la media climatologica ", sottolinea Tedici. La seconda fase sarà quella più acuta e la vivremo nel fine settimana quando Scipione si farà ancora più forte con massime fino a 34°C nelle zone interne delle Isole Maggiori.

Ottobre senza precedenti

Prendendo in esame i dati climatologici di tutta Italia, non si riesce a trovare " un mese di Ottobre con un caldo così persistente nella storia recente ": le ondate di calore anomale ci sono state anche in passato ma limitate a pochissimi giorni, spesso soltanto uno. Adesso, le temperature massime sopra la media sono diventate la consuetudine. " L’Ottobrata Bis poi sarà ancora più eccezionale e per la prima volta coprirà tutta l’Italia a soli 5 giorni di distanza dalla fine della prima Ottobrata da record", spiega l'esperto.

Quello che preoccupa è che, probabilmente, anche la prossima settimana (24-31 ottobre) potrebbe essere dominata dall'anticiclone africano con una situazione che sembrerà impossibile da sbloccare: guardando le carte a medio e lungo termine, infatti, non sembrano esserci vie d'uscite a sole e stabilità atmosferica per tutto il mese. Per qualche pioggia e nevicata in montagna, probabilmente, se ne dovrà riparlare a novembre.