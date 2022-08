Porno al posto delle informazioni turistiche: scandalo ad Ariccia

Video a luci rosse al posto delle informazioni turistiche. È accaduto ad Ariccia (Roma) dove sul totem digitale del centro cittadino sono state trasmessi contenuti sessualmente espliciti ripresi da un noto sito web per adulti. Stando a quanto riporta il quotidiano online castellinotizie.it dietro "l'incidente hard" ci sarebbe un tentativo di hackeraggio. A confermarlo è stato anche il vicesindaco Giorgio Leopardi con una nota in cui si è scusato con i concittadini " per l'inconveniente " annunciando l'avvio di un'indagine da parte della Polizia Locale.

Il totem "a luci rosse"

Ieri mattina, un episodio increscioso ha agitato gli animi degli Ariccini (abitanti di Ariccia ndr). Sulla coloninna digitale del centro cittadino, in via del Corso, sono stati trasmessi alcuni filmati hot tra l'incredulità e la ilarità dei passanti. Nello specifico, sul totem dove di solito vengono riportate le infomazioni dell'amministrazione comunale (scadenze, orari di apertura di musei e siti archeologici) è apparsa l'homepage di un sito per adulti. Dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti, il sistema è stato immediatamente ripristinato.

Le scuse del sindaco