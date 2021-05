Tragedia funivia, il bimbo di 5 anni sopravvive. Ma è morta tutta la sua famiglia

Sono ancora gravi, anche se stabili, le condizioni di Eitan, il bambino di cinque anni rimasto ferito ieri nella tragedia della funivia del Mottarone costata la vita a 14 persone. Il piccolo, ancora sedato e intubato, è ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove è stato sottoposto, come ha reso noto la Città della Salute, ad un intervento di riduzione delle fratture agli arti inferiori.

Una vita sconvolta quella di Eitan. Il bimbo, infatti, è l'unico sopravvissuto della sua famiglia di origini israeliane residente a Pavia: in pochi drammatici secondi il piccino ha perso il padre, la madre, i nonni e anche il fratellino di due anni. In ospedale, nella tarda serata di domenica, è arrivata la zia del bambino, Aya Biran, sorella del papà. " Ho saputo cosa era successo dai messaggi di wapp. Ho cominciato a ricevere tanti 'mi dispiace’, e non capivo perché. Ho chiamato mio fratello che non mi ha risposto così come mia cognata, allora ho chiamato i contatti di wapp dicendo che non avevo idea del perché mi mandassero quei messaggini... due ore dopo abbiamo ricevuto la conferma dai carabinieri e capito che mio nipote era vivo perché il suo nome non era nell'elenco" , ha raccontato la donna.

L'altro bambino, forse di 9 anni, rimasto coinvolto nell’incidente e che è arrivato in ospedale con lo stesso Eitan non ce l'ha fatta. Solo in serata si è capito che anche i suoi genitori avevano perso la vita nella caduta della funivia. I piccoli erano stati soccorsi dal 118. Le loro condizioni sono apparse fin da subito molto gravi tanto che sono stati trasportati in elicottero fino all'Oval Lingotto e da qui, con ambulanze, trasferiti al Regina Margherita.

Il dramma di Eitan

Eitan era arrivato al nosocomio intorno alle 15 di ieri. Il piccolo paziente presentava diversi traumi alla testa e al torace e fratture alle gambe. Era cosciente quando l'ambulanza lo ha trasferito dall'elicottero, che si è alzato in volo dal Mottarone, fino all'ingresso dell'ospedale. Come scrive Manila Alfano sull'edizione odierana de Il Giornale, quando Eitan è arrivato al nosocomio non solo chiedeva della mamma ma continuava a ripetere: " Lasciatemi stare ". Poi l’operazione per stabilizzare le fratture multiple al femore, alla tibia e all'omero. Il piccino ancora non sa di essere l’unico della sua famiglia ad essersi salvato. Tom, il fratellino di Eitan di appena due anni, è morto sul colpo.

Il bambino deceduto