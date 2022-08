Tragedia in mare, papà e figlio di 6 anni muoiono annegati

Un papà è annegato in mare insieme al più piccolo dei suoi tre figli mentre tentava di salvarlo dalla corrente. L'uomo, un cittadino ghanese, è morto in balia delle onde. Anche il bimbo, di appena 6 anni, non ce l'ha fatta. Gli altri due ragazzini, uno di 10 e l'altro di 13 anni, sono stati portati in salvo dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto di Castel Volturno (Caserta), dove si è consumata la tragedia. Il secondo dei fratellini si trova ricoverato in gravi condizioni.

Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nello specchio di mare antistante Castelvolturno (CE). Recuperati i corpi senza vita di un uomo e di un bimbo di 5 anni, due ragazzi soccorsi e trasportati in ospedale #16agosto pic.twitter.com/ng88MQ6fln — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 16, 2022

La tragedia

Una giornata che doveva essere di spensieratezza sulla spiaggia libera di Ischitella, a Castel Volturno, per una famiglia ghanese residente nel Casertano ha avuto un epilogo drammatico. Stando a quanto riferisce l'Ansa, non appena ha visto in suoi figli in difficoltà per via del mare mosso, l'uomo si è immediatamente tuffato in acqua. Purtroppo, però, è stato sopraffatto dalle onde. A quel punto, altri bagnanti e i bagnini dei lidi confinanti sono accorsi in suo aiuto. Cionostante, sia il papà che il figlioletto di sei anni sono annegati.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Castel Volturno e due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, una proveniente dal distaccamento di Mondragone e una da quello di Aversa. I due ragazzini di 10 e 13 anni sono stati soccorsi tempestivamente e portati a riva per ricevere le prime cure da parte degli operatori del 118. Il papà, invece, era già privo di vita quando è approdato sul bagnasciuga. Il bimbo di sei anni è stato trovato senza vita in mare. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano ed il nucleo sommozzatori di Napoli. La tragedia è avvenuta non molto distante dal luogo in cui, il 7 giugno scorso, un 42enne marocchino, è morto per salvare due bambini che stavano annegando nello specchio d'acqua antistante il lido dei "Gabbiani".