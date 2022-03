La casa svuotata dai ladri. Lei si accascia e muore

Nonostante le cure e l'intervento immediato del 118, non c'è stato niente da fare per G.F., 59 anni, che dopo aver trovato casa sua svaligiata dai ladri si è sentita male.

La donna non era a casa perché, insieme alla famiglia, aveva deciso di andare a cena fuori. All'improvviso però è suonato l'allarme della sua abitazione e per questo con il marito e i parenti ha deciso di tornare immediatamente indietro per vedere cosa fosse successo al suo appartamento a Marsciano (Perugia). Una volta aperta la porta, di certo non pensava di vedere lo spettacolo che si è trovata davanti. Come riporta La Nazione, la sua casa è stata completamente svaligiata dai ladri. Alla vista di tutto ciò, G.F. si è sentita male e per lei non c'è stato niente da fare. Stanno indagando i carabinieri sui possibili colpevoli.