Tragedia a Modena, bambina di 4 anni precipita dal settimo piano e muore

Tragedia nella mattinata a Modena. Una bambina di 4 anni è precipitata dal settimo piano del palazzo in cui abitava con la famiglia morendo sul colpo.

L'incidente è avvenuto in un grande condominio di via Cardarelli, traversa di via Giardini, poco distante dal Teatro Michelangelo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la bambina si trovava in balcone, sul lato posteriore dell'edificio, e scavalcando la ringhiera è caduta giù. La madre è stata la prima ad accorgersi dell'accaduto e si è precipitata in strada chiedendo aiuto. Tra i primi a dare l’allarme alcuni passanti, tra cui il barista del bar Donatello, che si trova in zona. Ha sentito le urla di una donna nigeriana e avvicinandosi ha assistito alla drammatica scena. La bambina si trovava senza vita tra le braccia della madre che piangeva e gridava disperata. Arrivati immediatamente sul posto, gli operatori del 118 hanno fatto di tutto per rianimare il piccolo corpicino, ma ormai era tardi. La piccola era già morta a causa dell'urto violento.

Gli inquirenti si sono recati nell'appartamento dove la bambina viveva con la mamma e i due fratellini, tutti in casa al momento della tragedia.

Il padre era venuto a mancare due anni fa a causa di un infortunio sul lavoro, lasciando la moglie e tre figli. Le indagini per accertare l’accaduto sono in corso, L'ipotesi, al momento, è che si sia trattato di un incidente. La polizia, insieme al reparto della Scientifica, sta analizzando attentamente il luogo dove sono avvenuti i fatti. Si cercherà di capire come la piccola sia riuscita a superare da sola la ringhiera.

Dopo il drammatico evento, è stato necessario l'intervento di una seconda ambulanza a seguito di un malore di uno dei parenti della vittima. L'intera famiglia è stata presa in custodia e attualmente si trova sotto choc.