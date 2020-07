Tragedia a Mykonos: 18enne italiana muore in incidente stradale

Tragedia in Grecia dove una ragazza italiana di 18 anni ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con le sue amiche del cuore. Ieri sarebbero dovute rientrare in Italia. Bella Carlotta, con due occhi chiari che ricordano il mare. Un incidente stradale avvenuto sull’isola di Mykonos ha spezzato per sempre i suoi sogni e il suo futuro. Carlotta Martellini, residente a Perugia, aveva festeggiato la maggiore età solo 12 giorni fa. Una festa con amici, parenti e 18 candeline da spegnere. Poi, per festeggiare il compleanno e l’estate aveva deciso di partire con alcune sue amiche, più grandi di un anno, e trascorrere una settimana sull’isola greca.

La serata in discoteca e lo schianto

Secondo la ricostruzione della polizia ellenica Carlotta stava rientrando in macchina da una festa in discoteca quando, verso le 6 del mattino di venerdì 24 luglio, a poche ore dalla partenza, è avvenuto il terribile schianto che le è costato la vita. Le ragazze avevano passato la serata al Tropicana, un noto locale sulla spiaggia, frequentato da tanti giovani turisti. Avevano noleggiato due jeep scoperte per girare l’isola e potersi muovere senza problemi. Sulla provinciale Agios Stefanos-Fanari, a poca distanza dall’appartamento affittato dalla comitiva, la tragedia.

Le due ragazze che stavano guidando avrebbero perso il controllo delle auto e sarebbero finite l’una contro l’altra, precipitando entrambe le vetture nel dirupo e finendo la loro corsa sulla scogliera sottostante la strada. Carlotta, che sedeva sul sedile posteriore dell’auto senza tettino, sarebbe stata sbalzata fuori dall’auto su cui viaggiava e l’impatto l’avrebbe uccisa sul colpo. Quando i soccorritori sono giunti sul luogo, hanno trasportato d’urgenza la ragazza al centro sanitario di Mykonos, dove però è stata dichiarata morta.

Ferita gravemente l'amica ma non in pericolo di vita

Un’altra sua amica sarebbe ricoverata in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Le altre ragazze invece sono già state dimesse dall’ospedale, per loro solo qualche graffio e un forte choc. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, le giovani stanno raccontando alle forze dell’ordine di Mykonos quanto ricordano degli attimi prima dello schianto risultato mortale per la loro giovane amica. La notizia del tragico incidente è stata data dai media greci. I parenti di Carlotta e delle altre ragazze con lei in vacanza sono stati avvisati dell’incidente dal ministero degli Esteri, che aveva avuto la notizia dall’ambasciatore italiano in Grecia, attraverso la Prefettura di Perugia. E adesso sul profilo Instagram di Carlotta stanno cominciando ad arrivare i messaggi di tutti i suoi amici che sono venuti a conoscenza della sua prematura scomparsa. C'è chi posta solo un cuore, chi una parlola d'affetto verso quella bella ragazza dagli occhi blu come il mare.