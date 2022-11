I turisti, il medico del 118: chi sono le vittime dell'elicottero precipitato

Non si è purtroppo salvato nessuno dal terribile incidente di questa mattina, che ha visto un elicottero di Alidaunia precipitare nel territorio di Apricena. Sette le vittime della tragedia, due piloti, un medico del 118 e una famiglia slovena in vacanza nel nostro Paese.

I piloti

A perdere la vita il pilota foggiano Luigi Ippolito e il co-pilota Andrea Nardelli. I due stavano pilotando l'elicottero modello A109 della ditta Alidaunia, in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti.

Ignote le cause che hanno provocato il disastro di questa mattina. Si pensa al maltempo e alla fitta nebbia. Sul caso l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha già provveduto ad aprire un'inchiesta di sicurezza e sul luogo dell'incidente è stato inviato un team investigativo. Un lavoro difficile quello che dovrà essere effettuato sul velivolo, risultato, stando anche a quanto dichiarato da Ansv, completamente distrutto.

Il medico del 118

Vittima del grave incidente anche il il 64enne Maurizio De Girolamo, medico del 118 che aveva terminato il servizio di guardia alle isole Tremiti e stava rientrando a Foggia. Concluso il suo turno, De Girolamo era in viaggio per fare ritorno a casa, a San Severo. La famiglia ha dichiarato che il medico era solito tornare via mare, proprio questa mattina, invece, la fatale decisione di salire a bordo dell'elicottero. Una scelta motivata dalla fitta nebbia che si era alzata in mare.

Secondo quanto riferisce Repubblica, il figlio di De Girolamo, Carlo, è stato parlamentare nella scorsa legislatura. Entrato col Movimento 5stelle era poi passato a Coraggio Italia. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia.

Grande dolore è stato espresso anche dal sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Cordoglio anche da parte dei medici, rappresentati dalle parole di Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società italiana del sistema 118. Tutti hanno voluto ricordare il collega scomparso.

La famiglia slovena

La tragedia ha colpito anche una famiglia slovena formata da quattro persone: Bostjan Rigler, di 54 anni, Jon Rigler di 44, Mateja Curk Rigler di 44 e la giovane Liza Rigler di 13 anni.

La famiglia era di Lubiana e si trovava in vacanza in Puglia. Rimasti bloccati ieri alle Tremiti a causa del maltempo, i quattro erano saliti a bordo dell'elicottero questa mattina per rientrare a Foggia. Bostjan Rigler era il direttore tecnico della principale Tv commerciale slovena, Pro Plus srl, con i canali Pop Tv ed Kanal A.

Il messaggio di Emiliano

" A bordo dell'elicottero c'erano sette persone che hanno tutte perso la vita. E' un momento terribile che ci lascia sgomenti ", ha scritto su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.