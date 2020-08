Traghetto perde portellone: a bordo anche 147 migranti

Il portellone di poppa del traghetto di linea “Sansovino”, ex Siremar della società Caronte & Tourist, partito da Lampedusa e diretto a Porto Empedocle, si è staccato a causa di un guasto ed è finito in mare. Il problema è sopraggiunto durante le operazioni di ormeggio nel porto di Linosa. Secondo quanto ricostruito le catene che servono a reggere il portellone non avrebbero retto il peso e la gigantesca paratia è quindi caduta in mare. Fortunatamente non vi erano marinai o passeggeri nella stiva della nave.

Si stacca il portellone e il traghetto si ferma

Tutte le operazioni di imbarco e la sistemazione dei mezzi a bordo si erano già concluse e il traghetto aveva già cominciato la navigazione. Improvvisamente però il portellone di accesso per automezzi e passeggeri ha ceduto e il traghetto ha dovuto fermare la navigazione, che aveva appena iniziato, verso il porto sardo. A bordo 347 persone, tra le quali cui 147 migranti. A spiegare quanto avvenuto è stata la società Caronte&Tourist che ha pensato a mettere in sicurezza i passeggeri a bordo. La nave è rimasta in rada a Linosa in attesa di ricevere l'autorizzazione delle autorità per poter effettuare il viaggio di trasferimento e avviare poi i necessari lavori di riparazione.

La Capitaneria di Porto ha quindi dato disposizioni affinché tutti i passeggeri venissero fatti sbarcare al porto di Linosa per poter poi essere condotti a porto Empedocle. I 147 migranti sono stati trasferiti sulla motonave "Cossyra" e gli altri 200 passeggeri sull'aliscafo "Ettore" di Liberty Lines. La società sta valutando anche alcune opzioni tenendo in considerazione i lavori di manutenzione che la Sansovino dovrà sostenere. Secondo quanto appreso le auto che si trovavano sul traghetto non sono state fatte sbarcare e i loro proprietari almeno per il momento non potranno tornarne in possesso.

Il commento del sindaco