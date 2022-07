Tragico weekend di luglio: 3 ragazzi morti annegati tra Lombardia e Piemonte

In poche ore, tra Lombardia e Piemonte, si sono susseguite tre tragedie che hanno visto morire giovani ragazzi. Il primo a perdere la vita in questo sabato di luglio è stato un 13enne che si era tuffato nel canale Villoresi, che attraversa Parabiago, comune in provincia di Milano, all’altezza di via Vela. Il ragazzino di origini peruviane nel pomeriggio di ieri, sabato 9 luglio, si trovava con la sua famiglia a fare un pic-nic agli argini del canale, riaperto in seguito alla chiusura a causa del razionamento dell’acqua, quando ha deciso verso le 16,20 di tuffarsi nella conca che si trova a poca distanza dall'ex fonderia Riva ed è rimasto incastrato in una grata di una chiusa. I primi ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati proprio la madre e i fratelli del 13enne, dato che il giovane non riemergeva dalle acque. Subito i suoi familiari hanno dato l’allarme iniziando a gridare e a chiedere aiuto. Cinque tunisini, che si trovavano anche loro sulla riva della conca in cerca di refrigerio, hanno risposto alla richiesta di soccorso e, dopo essersi tuffati, sono riemersi con il giovane privo di sensi.

Il 13enne è morto in ospedale

Fin da subito, essendo rimasto diversi minuti sott’acqua, circa una decina, le condizioni del 13enne sono apparse gravissime. Il suo cuore non batteva e non dava segni di vita. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi mentre alcuni presenti, che avevano assistito a quanto accaduto, hanno iniziato a fare alla giovane vittima le prime manovre di rianimazione. Quando sono giunti i carabinieri si sono alternati ai passanti nel praticare il massaggio cardiaco, fino all’arrivo dei soccorsi che hanno proseguito con la tecnica durante il trasporto all’ospedale Circolo di Varese. Durante il tragitto il ragazzino si sarebbe ripreso ma, verso le 21, sarebbe morto nel reparto di terapia intensiva della struttura ospedaliera.

Altri due giovani annegati

Nello stesso ospedale, sempre nella giornata di ieri, è morto anche un 15enne, italiano di seconda generazione, che nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, mentre era in compagnia di alcuni amici sulla spiaggia di Arolo, nel comune varesino di Leggiuno, si è tuffato nelle acque del Lago Maggiore. Mentre stava nuotando avrebbe avuto però un malore. Sono stati gli amici del 15enne, aiutati da altre persone presenti, a portare a riva il ragazzo e a cercare di rianimarlo. Quando le sue condizioni si sono stabilizzate i soccorritori lo hanno trasportato in ospedale a bordo di un elisoccorso. Purtroppo però non ce l’ha fatta.

Tragedia anche in Piemonte, nella provincia di Torino, dove nella serata di ieri un 19enne originario della Moldavia, mentre stava facendo il bagno nella Baia Grande con un paio di amici, non è più riemerso dall’acqua. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul luogo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Avigliana, Grugliaco e Torino. Sono stati i sommozzatori a trovare e a recuperare il corpo ormai senza vita del 19enne. Sembra che sia morto annegato perché non sapeva nuotare.