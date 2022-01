"Questa è una trappola...". Ed è caos in studio

Nell'ultima puntata di Non è l'arena su La7 Carlo Taormina ha minacciato di abbandonare lo studio al termine di un servizio della trasmissione condotta da Massimo Giletti. L'avvocato si è detto infastidito da quanto andato in onda sul programma e non ha nascosto una certa irritazione alla luce di quanto invece era stato detto in occasione dell'invito di partecipazione: " Avevo chiesto alla sua redazione di sapere se questa fosse una trappola oppure no. Quindi credo di dover dire che debbo lasciare la trasmissione ".

A quel punto Giletti ha ovviamente chiesto di spiegare le motivazioni alla base di questa forte dichiarazione, e Taormina ha fatto sapere che i contenuti del servizio non erano coerenti con le tematiche per cui era stato invitato in studio: " È una trappola perché è una cosa assolutamente non compatibile con nessuna delle cose di cui mi era stato preannunciato si dovesse parlare ".

Tra i tanti argomenti al centro dell'ultima puntata di Non è l'arena hanno trovato spazio anche i gruppi dell'estrema destra radicale e i suoi legami con il movimento no-vax. Taormina ha voluto specificare di non aver svolto alcuna attività che coinvolgesse Forza Nuova: " Io appartengo alla destra dal punto di vista ideale, non certamente per la violenza che è la prima cosa che deve essere respinta e combattuta ".

Al centro della discussione anche il movimento Italia libera che, secondo la giornalista Francesca Fagnani, era nato per attrarre altri tipi di movimenti no-vax e no-green pass. " Quello era il momento in cui nasceva o si voleva che nascesse qualcosa di nuovo, proprio all'insegna del ripudio della violenza e di anti-democraticità ", ha spiegato Taormina. Invece per la Fagnani tutto ciò sarebbe stato un modo per trovare una legittimazione popolare dopo i fallimenti di Forza Nuova alle urne. " Non ho nulla da spartire con Forza Nuova, appartiene al passato e a una politica che non può più esistere ", ha replicato poi Taormina.