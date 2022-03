"Trasferisciti...", "Non capisci niente...". È rissa tra Moretti e Povia

Dopo essere sceso in piazza con i no vax e aver dato voce a chi strepitava contro il Green pass e contro il vaccino, ora Povia va in tv e si posiziona tra i filo-russi. Un'evoluzione che non stupisce se si guardano le solite chat dei no vax, dove ora si inneggia a Putin e in cui l'adagio è sempre lo stesso: " Eh ma la Nato... ", " Eh ma Zelensky... ". Da quelle parti arrivano i suggerimenti di resa al presidente ucraino, che stringendo il discorso è anche quello che ha detto Povia durante il suo intervento Non è l'arena nel corso di un'accesa discussione con la deputata Alessandra Moretti, esponente del Partito democratico al parlamento europeo.

Durante la discussione, Povia ha additato il presidente ucraino come comico, rifacendosi alla precedente carriera da attore dell'uomo che in questo momento sta guidando la resistenza contro la Russia. " Noi Unione europea ci siamo schierati contro l'aggressore e dalla parte degli aggrediti ", ha provato a spiegare Alessandra Moretti. Il concetto espresso dall'eurodeputata, che è quello che da un mese ormai viene ripetuto da qualunque esponente governativo dell'Unione europea, non trova d'accordo Povia, secondo il quale ci sarebbe un controsenso in quanto dichiarato dalla Moretti. " Sì, armandoli... ", ha detto con sarcasmo il cantante di Vorrei avere il becco.

Pronta la replica di Alessandra Moretti: " Sì armandoli, le sanzioni europee stanno già dando i primi effetti, il rublo è a terra ". Ma facendo sue le notizie distorte che circolano in rete, alimentate dalla propaganda russa che, proprio grazie ai canali Telegram si è insinuata anche in Europa e alimentate dai ferventi sostenitori del putinismo, Povia ha ribattuto: " Ma cosa, questo è solletico. Se la Russia alza un muro di 100 metri, può vivere di risorse naturali proprie ".

La Russia è talmente autonoma da aver chiesto aiuto alla Cina, ma questo Povia non l'ha considerato nel suo discorso,durante il quale ha suggerito a presidente dell'Ucraina di lasciare il suo posto in nome della pace, lasciando che la Russia prenda totalmente il controllo del Paese: " Il più irresponsabile in questo momento dopo 18 giorni di guerra, quanto Putin se non più di Putin, è Zelensky che dovrebbe abdicare al trono ". Davanti alle repliche di Alessandra Moretti, avendo probabilmente poche frecce al suo arco, a un certo punto il cantante ha sbottato: " Questa qui è fuori di testa, deve parlare sono perché è un'eurodeputata ".