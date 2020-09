Travestito da ''It'' il pagliaccio spaventa le persone: "Abbiamo paura"

È travestito da ''It'', il pagliaccio protagonista dell'omonimo romanzo di Stephen King, e si aggira per le strade della città nella notta silenziosa. Si tratta dello strano caso del Pennywise di Agnani che, armato di coltello, pare si diverta a tendere agguati ai malcapitati di turno incutendo loro paura. Ma se è vero che ''il gioco è bello finché dura poco'', il pagliaccio potrebbe avere le ore contate: il carabinieri sono già sulle sue tracce.

Sbuca agli angoli delle strade, specie nelle ore notturne, e spaventa i passanti: ''Vuoi giocare con me?'', dice impugnando un coltellino. Poi, si dilegua rapidamente nel buio con un ghigno inquietante che fa eco tra i palazzi. Ma non è tutto. Il Pennywise anagnino pare sia solito lasciare oggetti in memoria del suo passaggio nella zona prescelta per l'imboscata. “ Sui cavi elettrici sono apparse alcune scarpe, e nell’androne del cancello metallico tra lattine vuote sparse a terra, una sedia rovesciata e addirittura un estintore ”, si apprende dal sito del quotidiano Anagnia.com.

Ma se alle prime scorribande molti hanno sorriso, credendo che si trattasse solo di uno scherzo, adesso nel paese serpeggia il timore che si tratti di un criminale. “ Torno a casa sempre accompagnata, non sia mai incontro It ”, racconta una ragazza. “ Mi hanno detto che se mi dovesse capitare di vederlo, meglio non farlo agitare ”, dice un altro. “ Io in quella stradina ci abito: è poco, a tratti per nulla illuminata e per questo molto “trafficata” di notte; mettetevi nei nostri panni: se foste usciti di sera per una passeggiata a piedi e rientrando, con 2 bambini piccoli, ve lo foste trovato davanti, avreste continuato a ridere? ”, spiega una mamma.