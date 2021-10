Tre ballerini italiani morti a Riad durante una gita nel deserto

Tragedia sulle strade di Riad, dove hanno perso la vita tre ballerini italiani. Antonio Caggianelli di Bisceglie, Nicolas Esposto di San Giovani Gemini, nell'agrogentino, e Giampiero Giarri, di Roma, sono stati vittima di un incidente stradale avvenuto venerdì sera in Arabia Saudita. I tre si trovavano in Medio Oriente per lavoro, perché dovevano inaugurare un teatro di Riad. Venerdì avevano il giorno libero e hanno deciso di dedicarlo alla scoperta dei dintorni della città ma un'escursione nel deserto è stata per loro fatale.

I tre viaggiavano a bordo di due auto diverse che, per motivi che sono ancora al vaglio delle autorità, sono uscite fuori strada precipitando in una scarpata. Insieme ai nostri connazionali sono morte anche altre due persone. Erano in tutto 10 le persone facenti parte della comitiva, tutti ballerini italiani, che hanno deciso di fare una gita nel deserto insieme ad alcune guide del posto. È servito l'elicottero per recuperare i corpi dalla scarpata.

Giampiero Giarri, 32 anni, era molto noto nell'ambiente dello spettacolo italiano, anche perché aveva più volte partecipato a programmi televisivi Rai e Mediaset, come Uno mattina e Grande fratello. Antonio Caggianelli, 33 anni, era pugliese e aveva preso parte all'ultima edizione della Notte della taranta. " La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora e rattrista profondamente. A quell'età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni ", ha scritto in una nota il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. " Quello che faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene. Dover accettare che una vita così giovane possa essere spezzata fa malissimo ", ha concluso il primo cittadino.

Nicolas Esposto era il più giovane. Originario della provincia di Agrigento, ha perso la vita a solo 28 anni. " La tragica scomparsa del nostro giovane talentuoso Nicolas ci sconvolge e ci commuove. Nicolas era per noi tutti un orgoglio, un esempio, un ragazzo che portava la sua arte in giro per il mondo, che inseguiva i propri sogni, e che li stava realizzando, con tanto coraggio ed infinita passione. Nessuna vita dovrebbe essere spezzata così tragicamente. A nome di tutta la comunità, esprimo un sentito e commosso cordoglio ", ha scritto il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane.

Tutti e tre i ballerini erano parte del cast del musical Aggiungi un posto a tavola, una produzione del teatro Brancaccio di Roma. Le famiglie si stanno già organizzando per portare le salme in Italia per l'ultimo saluto, in attesa di capire come sia stato possibile l'incidente.