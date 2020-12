Tre ipotesi per il lockdown: oggi si decide cosa può succedere a Natale

Gli assembramenti, le strade affollate e lo shopping senza freni: il governo teme seriamente una terza ondata e perciò si prepara a varare nuove misure più rigide in vista del periodo di Natale. Nella serata di ieri è stata convocata una riunione d'urgenza tra il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione dei partiti di maggioranza, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Ma non è stato altro che un " gabinetto di guerra ", come riferisce uno dei partecipanti. Da una parte chi vuole concedere qualche allentamento per far respirare gli italiani, dall'altra chi vorrebbe seguire la linea della Germania e provvedere a un lockdown generale.

Non a caso si sta pensando di far diventare tutto il Paese zona rossa, o zona arancione, dal 24 dicembre al 2 o 6 gennaio. E dunque probabilmente verrà vietato ogni tipo di spostamento. Una deroga potrà essere prevista per coloro che abitano in un Comune con meno di 5mila abitanti, che potrebbero muoversi restando entro i 30 chilometri. " Il problema è che noi il 7 gennaio dobbiamo riaprire tutto, a cominciare dalle scuole, e non possiamo rischiare di non farlo perché qualcuno vuole andare a fare shopping o a cambiare i regali di Natale ", fa sapere un ministro a La Stampa. Cosa succederà nelle festività verrà deciso questa mattina: a breve si riuniranno governo e scienziati per studiare le norme da introdurre in vista dei festeggiamenti di fine anno.

Cosa può succedere

La linea del presidente del Consiglio sembra essere piuttosto chiara: imporre un ulteriore inasprimento delle misure per Natale. Se il Comitato tecnico-scientifico darà per quasi certo il pericolo di una terza ondata, allora si chiuderà tutta l'Italia. Conte è pronto a farlo sulla scia della decisione intrapresa dalla cancelliera Angela Merkel. Comunque nelle prossime ore si valuteranno un aggiornamento della curva epidemiologica e l'eventuale necessità di un pugno duro per reggere in maniera più efficace l'impatto che il Coronavirus avrà in occasione del Natale. " C'è bisogno di un atto di estrema chiarezza ", afferma senza dubbi Roberto Speranza. Il dialogo però sarà tutt'altro che facile: i renziani sono pronti a mettersi di traverso e a spingere per scelte morbide. Non a caso il ministro Teresa Bellanova ha avvertito: " Confrontiamoci con la comunità scientifica e decidiamo misure coerenti e comprensibili. Scegliamone anche più restrittive di quelle attuali, se necessario, ma comprensibili. Perché solo così i cittadini saranno indotti a rispettarle ".

Al vertice di ieri sera l'ala rigorista si è presentata con una sorta di lockdown in mano. Sul tavolo delle ipotesi torna così il "dentro tutti" che abbiamo temuto nei mesi di settembre e ottobre. Come sottolineato sempre da La Stampa, le possibilità concrete sono tre. La componente più prudente vorrebbe chiudere bar e ristoranti per tutte le feste (ad eccezione di chi vende beni essenziali) e di conseguenza vietare gli spostamenti per pranzare con i parenti, ma su questo si potrebbero valutare deroghe. In alternativa si potrebbe decidere di far valere le nuove norme solo dal 24 e il primo gennaio. L'ultima opzione riguarda la cosiddetta "variante zona arancione", che vieterebbe lo spostamento tra i Comuni ma lascerebbe aperti i negozi. È stato ipotizzato di anticipare al 19 dicembre il blocco degli spostamenti. Si valuta infine l'anticipazione del coprifuoco dalle 22 alle 20 o addirittura alle 18, anche se quest'ultima ipotesi è meno probabile.