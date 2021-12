"In vena di Natale, fateli sbarcare": 685 migranti in pressing sull'Italia

Ci sono tre navi delle ong nel Mediterraneo centrale con a bordo quasi 700 migranti che ora fanno pressing sulle coste italiane per avere l'assegnazione di un porto. 355 si trovano a bordo della Geo Barents di Medici senza frontiere. Ocean Viking ne trasporta 114 e altri 216 sono a bordo di Sea-eye4. Tutte aspettano che l'Italia dia il via libera all'attracco.

" Sono fuggiti tutti dalla Libia, alcuni di loro hanno segni di violenza sui corpi ", denuncia ora l'equipaggio della nave di Medici senza frontiere. Da Sea-eye4, invece, puntano sul buonismo a tutti i costi: " Da sei giorni stanno ancora aspettando di poter finalmente sbarcare, mentre l'Europa è in vena di Natale e di regali ". Ocean Viking, invece, tuona: " Dopo aver subito estenuanti violenze in Libia e un terribile viaggio in mare, devono sbarcare senza ulteriori indugi ".

A bordo di Ocean Viking è presente anche un bambino di 17 giorni, al quale durante la permanenza a bordo è stato dato dalla madre il secondo nome di "Sos". La nave di Sos Mediterranee è al sesto giorno di attesa e al momento si trova davanti alle coste italiane, circa 22 miglia nautiche al largo davanti al golfo di Gela. La Sea Eye 4, invece, si trova a circa 13 miglia nautiche da Porto Empedocle. È in attesa da 6 giorni e ha effettuato alcune evacuazioni mediche.

Intanto, in giornata altre 37 persone sono arrivate sulle coste sarde del Sulcis. I carabinieri della stazione di Cortoghiana, nel Sulcis Iglesiente, hanno bloccato 37 persone. I primi 20 uomini, di origine probabilmente algerina, tutti in apparenti buone condizioni di salute sono stati rintracciati nel corso della nottata, mentre altri 17 migranti, tra i quali 15 maschi e un donna adulta con una figlia di circa 7 anni, sono stati rintracciati a Porto Teulada. Nonostante l'inverno, quest'anno non rallenta il flusso dei migranti verso l'Italia.