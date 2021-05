"Tre persone con le pale", il video choc sulla pakistana sparita

Le immagini contenute in un video choc in mano alla Procura di Reggio Emilia non fanno presagire nulla di buono: si vedono distintamente tre persone munite di pale dirigersi verso i campi. Proprio quei campi che si trovano dietro alla casa di Novellara, nella Bassa Reggiana. Le indagini degli inquirenti sono sempre più rivolte verso i familiari di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa circa un mese fa, dopo che aveva rifiutato un matrimonio islamico con un proprio connazionale, combinato dalla sua famiglia. L’ipotesi adesso è reato di omicidio. Ma nessun parente è reperibile, infatti i genitori della ragazza sarebbero partiti per fare ritorno in Pakistan.

Le immagini choc contenute nel video

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia di genitori voleva costringere la figlia, ancora minorenne, a sposare un connazionale, si dice un cugino, nel Paese d’origine. Erano quindi intervenuti i servizi sociali per aiutare Saman ma ai primi di maggio la ragazza scomparve nel nulla, senza lasciare tracce. Dopo aver scartato l’idea di un allontanamento volontario, le indagini si sono focalizzate sui familiari della giovane. Considerando anche il fatto che nessuno aveva mai denunciato la sua scomparsa. E adesso, a far perdere sempre più le speranze di ritrovarla viva, sono le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, nelle quali si vedono tre persone, con due pale e un secchio, oltre a un sacchetto azzurro e un piede di porco, dirigersi verso i campi. La data della registrazione è quella dello scorso 29 aprile. Nel video, in altre immagini successive si vedono sempre le stesse figure rientrare dopo circa 2 ore e mezza.

Si indaga per omicidio

Adesso i fotogrammi si trovano agli atti dell’inchiesta per omicidio condotta dalla Procura di Reggio Emilia. Gli inquirenti, dopo aver visionato il filmato, non stanno più indagando per sequestro di persona, per il quale era stato aperto un fascicolo, ma per omicidio. A gennaio, i carabinieri avevano denunciato il padre, 43 anni, e la madre 46enne di Saman per costrizione o induzione al matrimonio. Alla luce del nuovo filmato acquisito, la Procura che coordina le indagini condotte dai militari ha subito predisposto un piano di ricerca dei tre fuggitivi e ha cercato il corpo della giovane nelle immediate vicinanze della sua abitazione. Sono anche stati svuotati i canali di irrigazione per cercarne il cadavere o qualche indizio che possa aiutare le indagini. Sul campo, per aiutare nelle ricerche, sono state impiegate anche le squadre cinofile e i vigili del fuoco. Al momento però, di Saman nessuna traccia. E nessun corpo è stato rinvenuto. Si rafforza sempre più l’ipotesi degli inquirenti che la giovane pakistana possa essere stata uccisa e il suo corpo occultato.

Si cerca anche all'estero