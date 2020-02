Tre sorelle si impiccano insieme: "Truffate dagli avvocati"

Ci avevano provato cinque anni fa, ma le forze dell'ordine erano riuscite a fermarle in tempo. Era il luglio del 2015 quando tre sorelle avevano provato a togliersi la vita in Valle d'Aosta. Due di loro erano state bloccate dai carabinieri mentre stavano per gettarsi da un muraglione; la terza invece era stata trovata nell'abitacolo dell'auto collegato con il tubo di scappamento.

Era stata una presunta truffa che le tre avrebbero subito da parte di due avvocati a farle cadere nello sconforto. I truffatori le avevano ridotte in miseria e da quel momento le donne non riuscivano più a vivere. E così, ha spiegato la Stampa, le sorelle di 68, 67 e 54 anni hanno provato di nuovo a farla finita.

Questa mattina gli inquilini di una palazzina di Carmagnola (Torino) hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine. Poco dopo le nove, i vicini di casa si sono trovati davanti agli occhi una scena raccapricciante: una donna era impiccata al balcone al quarto piano dello stabile. I militari dell'Arma sono subito giunti sul posto. In casa, i carabinieri hanno trovato un biglietto in cui la donna spiegava il motivo che l'aveva spinta a togliersi la vita: poco prima del gesto estremo, aveva trovato in un casolare le altre due sorelle morte. Le forze dell'ordine si sono quindi recate nel casale, sempre a Carmagnola, di proprietà delle tre donne e hanno trovato le due sorelle impiccate.

Ora gli investigatori sono al lavoro per capire se il gesto estremo delle tre donne sia da collegare alla presunta truffa. Nel 2015, le sorelle avevano già provato a togliersi la vita a causa di un raggiro subito da due avvocati. In alcune lettere che erano state ritrovate al tempo dai carabinieri, le donne spiegavano di essere state ridotte sul lastrico e di aver perso tutti i risparmi. Così avevano deciso di farla finita. Ma i tentati suicidi erano stati bloccati in tempo dai carabinieri.

Dopo cinque anni, le tre sorelle ci hanno riprovato riuscendo questa volta a fare quello che meditavano da tanto tempo. Due di loro sono state trovate impiccate in un casolare, la terza si è lanciata dal balcone di casa con una corda al collo. Adesso gli investigatori dovranno ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e capire se esiste un collegamento tra la presunta truffa e la morte di tutte e tre le sorelle a Carmagnola.