Ecco la coda d'inverno con neve e temperature 15 gradi sotto la media

Con tutta l’Italia in zona rossa, e quindi con limitazioni negli spostamenti, il meteo ha deciso di concedere una tregua almeno per la giornata di oggi, Pasquetta. Ma poi il tempo è destinato a cambiare radicalmente. Da domani arriverà freddo e neve.

Oggi, al Nord e al Centro avremo tempo stabile, mentre vi saranno piogge sulle regioni del Sud. La maggior parte del Paese vedrà splendere il sole e le temperature non saranno particolarmente basse. Una tregua per Pasquetta al Centro-Nord, anche se alcune zone del Sud sono minacciate da possibili temporali. Ecco cosa ci aspetta: si vanno ad attenuare i venti freddi arrivati nei giorni scorsi dall’Europa orientale che hanno condizionato in maniera negativa il tempo nelle ultime 48 ore.

Le previsioni per oggi

Le previsioni di oggi, come riportato da Il Meteo.it, tornano serene soprattutto al Centro-Nord, dove splenderà il sole praticamente ovunque e le temperature saranno in rialzo rispetto a ieri, domenica di Pasqua. Non sarà però così in tutta la Penisola. Situazione diversa soprattutto in Sicilia e in alcune zone della Calabria tirrenica, dove fino a sera vi potranno essere fenomeni sparsi che insisteranno in forma molto irregolare, dovuti alla presenza di nubi minacciose. In provincia di Trapani e Palermo dovremo prestare particolare attenzione ai temporali che porteranno a probabili grandinate locali. Sul resto dell’Italia il meteo continuerà a rimanere abbastanza tranquillo. Almeno fino al pomeriggio-sera, quando al Nord, in particolare sull’arco alpino, si avrà un graduale aumento della nuvolosità per effetto dell’arrivo di un fronte d'aria fredda che ci porterà a un nuovo e rigido peggioramento nella giornata di domani, martedì 6 aprile.

Cosa ci aspetta da domani

Le temperature in rialzo che avremo oggi saranno purtroppo solo temporanee. Come spiegato dal meteorologo, nella giornata di domani arriverà una perturbazione fredda dalle Alpi e dal Nordest che si sposterà velocemente verso il Centro-Sud con rovesci e temporali a tratti anche di notevole intensità, soprattutto tra il Veneto e l’Emilia. Possibili nevicate a quote prossime alla pianura al Nord e collinari al Centro dal pomeriggio. Questo cambiamento meteo sarà caratterizzato anche da un calo termico e rinforzo dei venti di Bora e Grecale sui settori orientali e di Ponente e Libeccio altrove. Dopo le festività pasquali la situazione cambierà infatti radicalmente. Sono attesi vento freddo, pioggia, neve e temperature fin sotto 15 gradi la media stagionale. Questa è la coda d'inverno annunciata dagli esperti. Dopo un clima asciutto e con temperature miti, lo scenario cambierà radicalmente in peggio da domani quando dal Polo Nord aria fredda si tufferà sul Mediterraneo dando vita ad una "veloce, ma incisiva, parentesi invernale" con venti forti di Bora prima e di Grecale poi che soffieranno sin dalle prime ore della mattina.

Il tempo peggiorerà velocemente dalle Alpi verso il Triveneto e l'Emilia Romagna con precipitazioni a tratti temporalesche e nevose sulle Alpi e in collina (3-500 metri) sugli Appennini emiliano-romagnoli. Col passare delle ore il maltempo interesserà Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise mentre qualche pioggia potrà interessare il bresciano, il mantovano e il cremonese. La neve sulle regioni centrali cadrà a quote via via più basse e fin sopra i 5-600 metri entro sera. Complice il vento freddo le temperature subiranno un ulteriore crollo andando sotto la media del periodo di quasi 15 gradi: di giorno non si supereranno i 9-13 gradi, mentre di notte si andrà addirittura sotto lo zero, specie sulla Pianura Padana.

Tra il 7 e il 10 aprile

Tra mercoledì e sabato la pressione sarà in lento, ma temporaneo aumento. Nella giornata di mercoledì 7 aprile il tempo sarà a tratti instabile al Centro-Sud con neve in collina. Giovedì e venerdì con rimonta anticiclonica e bel tempo prevalente. Per la giornata di sabato ci si attende invece un nuovo peggioramento al Nord e sul Centro tirrenico per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le temperature saranno in diminuzione con gelate notturne, durante il giorno il clima sarà a tratti mite, ma con valori non più alti di 13-15°C. Mercoledì il maltempo si porterà verso Sud colpendo principalmente gli Appennini sempre con nevicate a quote collinari ma nel frattempo, al Nord, avanzerà un'area di alta pressione che tra giovedì e venerdì ristabilirà il bel tempo su tutte le regioni.