Trentino, no-vax rifiuta di essere intubato e muore in ospedale

Aveva problemi di respirazione, è stato ricoverato all'ospedale ma ha rifiutato di essere intubato e alla fine è morto. È quanto accaduto in Trentino, dove un 50enne no-vax ha perso la vita dopo aver negato al personale sanitario l'autorizzazione di procedere con l'intubazione. L'uomo, di origini straniere ma da tempo residente in Trentino, si è dunque lasciato andare alla morte piuttosto che farsi intubare: le operazioni magari gli avrebbe potuto salvare la vita.

Il 50enne era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento. Stando a quanto riferiscono fonti ospedaliere, non soffriva di altre patologie importanti se non di un " problema conclamato di obesità che forse può essere stato determinante nel peggioramento ". Alla fine i sanitari sono stati costretti alla resa.

La vicenda

Le sue convinzioni no-vax sarebbero emerse immediatamente. Gli operatori sanitari - riporta LaPresse - hanno fatto sapere che quando è stato ricoverato una settimana fa " ce l'ha detto subito che non credeva in alcun modo alla vaccinazione ". La situazione è progressivamente peggiorata: prima la positività al virus, poi l'ingresso in ospedale e dopo ancora il trasferimento d'urgenza nel reparto di rianimazione.

Il quadro clinico però ha subito un ulteriore peggioramento e le cose non sono andate per il meglio: " La progressione dell'infezione respiratoria era conclamata e l'intubazione era l'unica soluzione possibile per la sopravvivenza ". Eppure, nonostante fosse chiaro che la diagnosi sarebbe stata drammatica senza l'intubazione, il paziente è stato chiarissimo: " Ha espresso con determinata lucidità la propria volontà di rifiuto ".

La supplica della fidanzata

A nulla è servito l'appello della sua ragazza, che ha provato a convincerlo a farsi intubare: se avesse accettato la terapia con l'ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di restare in vita. La fidanzata è stata coinvolta dai medici dopo che il 50enne ha fatto sapere di rifiutare l'intubazione, ma evidentemente neanche lei ce l'ha fatta a strappargli le proprie convinzioni.