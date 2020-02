Treviso, insetti nel cibo: chiude il negozio abusivo di un nigeriano

Cibo confezionato in modo artigianale e senza indicazione del periodo di scadenza, involucri contenenti insetti e assenza di collegamento alla rete elettrica, dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini di Treviso il negozio etnico viene chiuso ed il proprietario subisce una sanzione pecuniaria.

Secondo quanto riferito dalla stampa del posto, che ha riportato alcuni dettagli dell'operazione condotta dalla polizia locale di Treviso, gli uomini in divisa hanno effettuato dei controlli approfonditi su un esercizio commerciale gestito da un 29enne di nazionalità nigeriana. Il negozio, sito in via Ronchese, è stato quindi oggetto del sopralluogo da parte degli uomini del comando di via Castello d'Amore, che in più di un'occasione erano stati contattati da privati cittadini che segnalavano irregolarità e non rispetto delle principali norme di igiene.

Ed in effetti è questa la situazione che gli agenti si sono ritrovati dinanzi agli occhi durante le verifiche effettuate nel negozio di alimentari, risultato alla fine completamente abusivo. Innanzi tutto la mancanza di energia elettrica, poi l'esposizione sugli scaffali di prodotti alimentari di vario genere sopra i quali non era apposta nè una data di riferimento per la scadenza degli stessi, nè tantomeno etichette indicanti informazioni sull'alimento, come ad esempio la provenienza.

Per questo motivo, tutta la merce risultata illegale è stata sottoposta a sequestro da parte degli uomini della polizia locale, i quali hanno redatto poi un verbale per disporre l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale abusivo. "Il nucleo commerciale ha elevato a carico del titolare, un cittadino nigeriano di 29 anni, una pesante sanzione da 2500 euro" , ha raccontato Andrea Gallo, comandante della polizia locale, come riportato da "Treviso Today". "Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria in quanto le numerose violazioni accertate sono risultate di una certa gravità" , ha proseguito il comandante. "Alcune confezioni risultavano contenere addirittura insetti" .