"Troppo di destra": Rao escluso dalle nomine Rai. Scoppia la protesta

Le nomine Rai stanno creando ben più di qualche malumore ma, oltre ai musi lunghi in casa Movimento 5 stelle per non aver ottenuto nemmeno un ruolo di rilievo durante la lottizzazione, va aggiunto un caso che sta scuotendo il mondo della cultura e del giornalismo. Nicola Rao è una firma d'eccellenza, nonché uno scrittore di comprovata fama, che nel corso degli anni ha ricorperto ruoli importanti in Rai. Oggi è vicedirettore nazionale di tutti i tg regionali Rai ma in passato è stato anche vicecaporedattore della redazione poltica del Tg2. Ma la Repubblica riferisce che Nicola Rao viene " considerato troppo di destra " per dirigere una testata.

Nicola Rao ha firmato importanti interviste esclusive, come quella ad Alì Agca, il responsabile dell'attentato a Giovanni Paolo II. Nel 1993 è stato il primo giornalista italiano a esternare che dietro il biennio delle stragi 1992-1993 ci fosse la mano di Cosa nostra. Ha firmato il documentario "1978. L'inverno più lungo", trasmesso da Tg2 dossier a 30 anni dal caso Moro. Il suo libro Il sangue e la celtica (Ed. Sperling), insieme ai libri di Giovanni Bianconi, è il saggio più approfondito sul terrorismo nero.

All'indiscrezione di una presunta esclusione perché " troppo di destra " hanno risposto molti giornalisti, magistrati, scrittori, avvocati e saggisti, firmando un appello in cui ci si interroga sulla veridicità di quanto emerso che, se fosse confermato, rappresenterebbe un precedente importante. " Abbiamo appreso da 'la Repubblica' che il giornalista e storico Nicola Rao non è stato nominato dai vertici Rai direttore di una testata nel recentissimo giro di nomine perché 'troppo di destra per aver scritto libri come Il sangue e la celtica'. Ci auguriamo che tutto ciò non risponda al vero. Saremmo altrimenti in presenza di un caso di grave discriminazione culturale e disinformazione aziendale ", si legge nell'appello.

I professionisti che si sono esposti in difesa di Rao, poi, proseguono: " I libri che nel corso di decenni Nicola Rao ha scritto sugli Anni di piombo sono frutto di un enorme, serio e obiettivo lavoro di ricerca storica e indagine investigativa (che ha permesso finanche di riparare a un errore giudiziario, dimostrato dalla sua inchiesta sulle torture ai terroristi rossi). La sua opera, quindi, ha rappresentato e rappresenta una pietra miliare per quanti di noi si sono sempre occupati della materia ".

Hanno sottoscritto l'appello: Vittorio Macioce, giornalista e scrittore. Gianremo Armeni, sociologo e scrittore. Antonella Beccaria, giornalista e scrittrice. Fulvio Bufi, inviato del Corriere della sera. Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della sera e scrittore. Gigi Di Fiore inviato del Mattino e storico. Paride Leporace, vicedirettore del Quotidiano del sud e scrittore. Nicola Lofoco, giornalista e scrittore. Paolo Morando, giornalista e scrittore. Gianni Scipione Rossi, giornalista e storico. Guido Salvini, magistrato e saggista. Vladimiro Satta, documentarista e storico. Davide Steccanella, avvocato e saggista. Ugo Maria Tassinari, giornalista e saggista. Luca Telese, giornalista e scrittore. A loro si aggiungono: Andrea Ungari, professore universitario e storico. Paolo Martini giornalista culturale Adnkronos.