"Troppo mascolina, assolti gli stupratori". Ma la Cassazione annulla la sentenza

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per stupro ai danni di una connazionale due giovani sudamericani. Gli imputati erano stati assolti in Appello poiché i giudici - tre donne - avevano ritenuto che la vittima fosse " troppo mascolina " affinché la denuncia fosse credibile. Ma gli ermellini hanno ribaltato la sentenza precisando che " l'aspetto fisico è irrilevante " e, per certo, non rappresenta un elemento " decisivo " per inficiare la veridicità dell'accaduto.

La vicenda

Lo stupro si sarebbe consumato il 9 marzo 2015 in un parco del quartiere Piano, ad Ancona. La vittima, una 22enne peruviana, aveva denunciato i due connazionali sostenendo di essere stata aggredita al termine di una serata trascorsa insieme in un pub. Rientrata a casa, nei giorni successivi, aveva denunciato l'accaduto alla polizia. Nello specifico, la giovane aveva riferito agli agenti di esser stata abusata da uno dei due mentre l'altro " faceva da palo ". Nel 2016 gli accusati erano stati condannati a 5 e 3 anni di pena. Ma in secondo grado, i giudici della Corte d'Appello di Ancona li avevano assolti ritenendo poco credibile il racconto della vittima e avvalorando, di fatto, la tesi difensiva per cui la ragazza sarebbe stata " troppo mascolina " e quindi " non abbastanza attraente per subire uno stupro ". I due avevano registrato la ragazza nei contatti dello smartphone col nomignolo di " vikingo " a riprova - secondo i difensori Fabrizio Menghini e Gabriele Galeazzi - del totale disinteresse nei confronti della 22enne.

La sentenza della Cassazione